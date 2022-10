Tebas defiende LaLiga Impulso ante las críticas de Laporta

Javier Tebas, presidente de LaLiga, defendió el plan de LaLiga Impulso, que cuenta con el apoyo del fondo de inversión CVC para fomentar el crecimiento de los clubes, después de las críticas de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, durante la Asamblea General de socios compromisarios de la entidad azulgrana.

“Estimado Joan Laporta, recuerda que en el plan Impulso (CVC) solo el 15% es destinado a deuda, el 65% a infraestructuras para crecer TODOS los clubes incluido el FC Barcelona”, escribió Tebas en su cuenta oficial de Twitter.

Publicación que subió junto a las palabras de Laporta en las que puso en duda el proyecto de LaLiga Impulso.

"Hago una reflexión de la situación financiera de los clubs en Europa. No queremos que vuelva a pasar. Es muy preocupante, los clubs asumimos todos los costes y todos los riesgos. 38 clubs de LaLiga han vendido sus derechos de TV con CVC por 50 años. No lo veíamos bien, es muy respetable, pero no lo consideremos recomendable”, aseguró el mandatario y que citó Tebas en una captura de la web de Mundo Deportivo.