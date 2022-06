Tebas: "Carlos Martínez no sé si estará o no, no son cosas que dependan de mí"

Tebas espera que la mujer empiece a retransmitir fútbol y no cierra la puerta a Carlos Martínez o Valdano

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha avanzado que le "gustaría" ver a la mujer retransmitiendo partidos en televisión, al tiempo que no ha cerrado la puerta a que periodistas como Carlos Martínez o comentaristas como Jorge Valdano continúen en Movistar+.

"No me compete a mí, pero está claro que la locución necesita cambios", ha explicado en los Desayunos de la Prensa Deportiva de Valladolid, donde ha mostrado su deseo de que una "mujer" retransmita partidos de fútbol, si bien ha matizado que son cuestiones que no dependen de él.

Así, ha explicado que Movistar+, que tiene los derechos junto a DAZN, ha delegado en LaLiga la elección de los comentaristas, no así DAZN, que ha apostado por ponerlos ella misma.

En este sentido, no ha cerrado la puerta a que Carlos Martínez deje de narrar estos partidos o que no se vaya a contar con colaboradores como el exfutbolista y entrenador Jorge Valdano, pero sí que hay que buscar a "gente joven válida", sobre todo del mundo de la radio, "que tienen que tener una oportunidad".

"Carlos Martínez no sé si estará o no, esto se hizo la semana pasada. No son cosas que dependan de mí. Creo que se necesitaba algún cambio, aunque nos podamos equivocar. Hemos comprobado que era necesario cambiar", ha explicado.

Tebas confirma denuncia de LaLiga al PSG en los próximos días

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha confirmado que en los próximos días se procederá a "denunciar al Paris Saint Germain -PSG-, como ya se hizo con el Manchester City".

Tebas ha señalado que consentir operaciones como la renovación de Kylian Mbappé por parte del PSG "es una barbaridad" y "más peligroso que la Superliga", porque "el club francés va a terminar la temporada con 600 millones de masa salarial -el 40% de toda la Ligue 1-, y 200 millones de pérdidas, a los que hay que añadir otros 300, por lo que trampas van a tener que hacer, o pagando fuera del entorno francés, engordando muchísimo los patrocinios, que ya los engordan, o superando el nivel de pérdidas que ya está permitido".

Tebas ha detallado que "con Messi, Neymar y Mbappé, la Ligue 1 ingresó 70 millones, mientras que LaLiga ingresó 900", porque el crecimiento de la competición, en su opinión, "no se logra fichando estrellas".

De ahí que LaLiga continúe con su proceso de denuncias, para evitar esta ventaja con respecto a otros clubes como Madrid o Barcelona, el cual "no está arruinado a pesar de sus problemas", tal y como denunció Florentino Pérez, presidente del club madrileño, "como excusa para convencer a otros clubes de que esto se iba al carajo", ha dicho Tebas.

Respecto a esa situación del Barcelona, ha indicado que "están trabajando con reducción de salarios" y confía que les vaya bien, porque tal y como ha admitido, lo que está ocurriendo con el Barça, a nivel mediático "no gusta" y considera que es fundamental que "sea sostenible económicamente".

Para ello, no tienen por qué suscribirse al acuerdo con el fondo CVC: "No es necesario, pueden vender activos, utilizar los derechos audiovisuales u otras herramientas de las que disponen", ha concluido.

Tebas: "Rubiales no es tan importante fuera de España como quiere parecer"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha advertido que su homólogo en la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, "no es tan importante fuera de España como él quiere parecer o quiere que los demás crean y, por tanto, el Mundial no depende de quién dirija la Federación Española".

Tebas ha realizado estas declaraciones durante su participación en los desayunos de la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid, donde ha indicado, respecto a las grabaciones que han salido a la luz de Rubiales que le "preocupa" que le graben si hay alguna reunión y, en este sentido, ha asegurado que "hay barreras que no se pueden romper, porque más allá de las personas, debe haber un respeto a las instituciones".

Por eso ha precisado que "es alarmante" que se hayan grabado conversaciones con la ministra de Cultura, la secretaria de Estado para el Deporte o que se hayan guardado whatsapp con el presidente del Gobierno porque "representan a instituciones que se encargan de dirigir este país" y "merecen el máximo respeto", ha insistido.

Y se ha preguntado quién va a querer sentarse en una reunión con el presidente de la RFEF tras esta situación, que Tebas desconoce cómo acabará, pero ha mostrado su preocupación con respecto a que pueda suponer un "freno importante" para el fútbol español ya que, dijo, hace unos días pasó por Madrid el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, "y no pasó por la RFEF".

Tebas aboga por "unificar el cuerpo del VAR" con "un grupo más reducido" de árbitros

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha apostado por "unificar el cuerpo del VAR" con un "grupo más reducido" de árbitros y así acabar con la "desazón" de los clubes.

Así, en declaraciones realizadas en Los Desayunos de la Prensa Deportiva de Valladolid, ha apuntado que "nunca se puede estar contento" cuando, en su opinión, hay "desazón" en los clubes. "Algo pasa cuando se quejan, aunque no es un apartado que corresponde a LaLiga", ha aclarado.

En este sentido, ha defendido el videoarbitraje porque la amplia mayoría de las decisiones son "válidas". "Pero no hay que conformarse solo con ese 95 por ciento de aciertos, solo faltaría", ha continuado, para reivindicar "unidad de criterio" y "unificar el cuerpo del VAR".

Al hilo de este argumento, Tebas considera que los integrantes del VAR no deben ser los árbitros que "pitan" los fines de semana, apuesta por un cuerpo de árbitros de videoarbitraje "mucho más reducido" que, a su juicio, permitiría "unificar mucho más los criterios" que ha habido con el "problema de las manos", que es de donde ha venido la "desazón" de los clubes.

"Se empezó diciendo que íbamos hacia la mínima intervención y al final ha habido mucha. Espero que se reflexione y que cuando hay una desazón tan general es que algo hay que corregir. No vale que acertamos el 95 por ciento, solo faltaría", ha continuado.