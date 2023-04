Suspenden el Cádiz Mirandilla-San Roque por culpa de una nube de mosquitos

Surrealista lo ocurrido este sábado en Cádiz en el partido del Grupo 4 de la Segunda RFEF que enfrentraba al Cádiz Mirandilla y al San Roque de Lepe. Y es que son muchas las causas que pueden provocar la suspensión temporal de un partido: mal tiempo, falta de luz, problemas físicos... pero muy pocos pueden recordad algo como lo que ha pasado.

Y es que en el minuto 40 del encuentro y cuando el conjunto visitante mandaba por 0-1 se tuvo que parar el choque por culpa de una nube mosquitos. La cantidad de estos animales era tal que los jugadores de ambos equipos tuvieron que salir corriendo hacia los vestuarios para resguardarse. También el público presente intentó evitar las picaduras como pudo.

