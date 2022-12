Suspenden el amistoso entre Almería y Hearts tras una monumental tangana

El Almería se enfrentaba este domingo al Hearts escocés en un partido amistoso que ha sido de todo menos 'amistoso'. Los de Rubi siguen con su preparación de cara a la vuelta de la competición después del Mundial y para ello habían organizado el choque en Málaga ante los británicos.

El duelo ha sido suspendido en el minuto 39 después de una monumental tangana en la que Rodrygo Ely, central brasileño del Almería, ha llegado a mandar al suelo a un rival con un puñetazo mientras trataba de defender a un compañero. En ese momento los andaluces mandaban por 1-0 en el marcador con un gol de Dyego Sousa.

Todo ha ocurrido en el minuto 38 tras un salto entre Alejandro Pozo y Alex Cochrane, el español golpea al escocés que acto seguido le tira una patada mientras sigue la jugada. Pozo se revuelve y comienzan a empujarse. Rápidamente llegan compañeros de ambos y en ese momento aparece Rodrigo Ely que llega a la carrera y propina un golpe al rival. Los jugadores de ambos equipos siguen empujándose con Cochrane sentado en el suelo.

Following altercations between both sets of players, the decision has been made to abandon the match.



Robbie Neilson will speak to Hearts TV shortly.