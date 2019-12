La Supercopa de España se verá en nuestro país a través de Movistar

La Supercopa de España de fútbol, que estrena formato de Final Four y que se celebra por primera vez en el extranjero, podrá verse en nuestro país a través de la televisión.

Según adelantó Juan Antonio Alcalá este miércoles en El Partidazo de COPE, el operado por el que podrá verse el torneo es Movistar. La Federación Española de Fútbol hará público el anuncio este jueves.

Se descartó RTVE, que no pujaba por ese torneo porque se celebra en Arabia Saudí, un país en el que no se respetan los derechos humanos. También quedaba descartada Mediaset, que ha hecho una oferta importante por la Copa del Rey y por la Eurocopa de fútbol del próximo verano, por lo que no se metió en la puja por este torneo. A3Media también queda fuera porque la Supercopa de España no ha sido realmente su objetivo (de hecho, últimamente está desmarcada del fútbol). Y Gol pertenece a Mediapro, en lucha abierta con la Federación Española de Fútbol presidida por Luis Rubiales.

Por lo tanto, tanto las semifinales Real Madrid - Valencia y Barcelona - Atlético de Madrid, como la final del 12 de enero, podrán verse en España a través del operador de pago Movistar.