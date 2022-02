Spotify patrocinará al FC Barcelona por unos 70-80 millones anuales, tal y como hemos podido saber en COPE. El acuerdo se anunciará durante esta semana ya que quedan por cerrar los últimos flecos.

El acuerdo al que han llegado, que se extenderá hasta 2025, incluye que Spotify sea el patrocinador oficial de camiseta del primer equipo masculino y femenino, es decir, el nombre de la compañía sueca aparecerá en el lugar donde ahora el conjunto blaugrana lleva la publicidad de Rakuten.

Por este patrocinio, el Barça ingresará el doble de lo que ingresaba - entre 30-35 millones de euros - con la marca japonesa. También se incluye en este acuerdo la camiseta de entrenamiento.

Por otro lado, un aspecto muy importante del acuerdo llegado entre Barcelona y Spotify es que la empresa sueca se guarda los derechos sobre el nombre comercial del Camp Nou.

El club blaugrana pretende ceder a Spotify esos derechos por un plazo de tres años, los que según las previsiones faltan para que esté finalizada la remodelación del feudo azulgrana. Así, en 2025 el FC Barcelona podría buscar con el proyecto terminado una oferta mejor para este activo.

Tal y como ha podido saber nuestro compañero Víctor Navarro, el vicepresidente del área de mercadotecnia, Juli Guiu, ha sido quien ha llevado las negociaciones entre el Barcelona y Spotify

Este acuerdo solucionará uno de los grandes dolores de cabeza que tenía el FC Barcelona, que ha sobrepasado con creces el límite del mes de octubre que le puso Nike para ser informada del patrocinador del frontal de la camiseta de cara a la próxima temporada, una vez se supo que Rakuten no alargaría su vinculación más allá del 30 de junio de 2022.

Este hecho podría hasta comportar una penalización por parte de la multinacional norteamericana, que necesitaba ese tiempo de antelación para confeccionar los millones de camisetas del Barça que se deben vender alrededor del mundo a partir del próximo verano. Pero ambas entidades podrían llegar a un acuerdo para evitar la multa.

