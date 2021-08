EA Sports presenta el nuevo modo carrera de FIFA 22: el jugador podrá crear su equipo desde cero

FIFA 22 tendrá un Modo Carrera renovado que permitirá a los jugadores crear su propio equipo. EA Sports ha publicado un artículo en su blog oficial con muchísimos detalles sobre esta nueva modalidad.

Alex Constantinescu, diseñador de juego del Modo Carrera de FIFA 22, es quien firma este extenso texto en el que se detallan las novedades que se incorporan en esta nueva entrega. Una de las cosas más atractivas que dice el desarrollador es que en el nuevo Modo Carrera podremos crear nuestro propio estadio de fútbol, tanto si hemos creado un equipo inventado como si escogemos un conjunto real cuyo campo no está licenciado en el juego.

El primer paso será darle nombre a tu club y un apodo que será el que se use para los comentarios del equipo. Se escogerá la liga que se quiere jugar y el club que se va a sustituir, por lo que el número de equipos que jugarán serán los mismos, mandando al equipo reemplazado a los equipos del Resto del Mundo.

Un sistema que permite escoger cualquier liga y categoría dentro del juego, para crear un club desde lo más bajo casi de la nada o pelear con los más grandes desde el primer día.

Además, se escogerá cual es el club con más rivalidad de esa liga y, en los partidos contra ese equipo, se tratarán de forma más grande e importante, haciendo una experiencia más completa.

El jugador podrá crearlo todo desde cero. La camiseta, tanto local como visitante, así como el escudo y estadio del equipo, serán creados por el jugador.

Se podrá controlar el nivel y la puntuación de los jugadores, jugando con las diferentes configuraciones hasta que encuentres la plantilla ideal con la que quieres empezar. La nacionalidad de la plantillas se basará en una media de la liga que hayas escogido.

Una vez realizada la creación de plantilla, se puede también escoger el presupuesto inicial, decidiendo empezar de una forma humilde o creando un nuevo grande en el mundo del fútbol.

También se podrán ir retocando las prioridades de la junta directiva a medida de que avance la temporada. Estas prioridades irán marcadas también al respecto de la liga y categoría donde se esté jugando, ayudando a crear una filosofía del club.

