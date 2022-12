Las reacciones del mundo del deporte y de la sociedad al adiós de Pelé

Pelé nos ha dejado. Uno de los mejores futbolistas de la historia ha dicho adiós a los 82 años, tras un mes enfermo e internado en el hospital, debido a un cáncer de colon. Toda la sociedad está rindiendo tributo a una figura que trascendió al deporte.

Lula

El presidente electo de Brasil dedica unas palabras a la mayor leyenda del fútbol de su país: "Tuve el privilegio que no tuvieron los jóvenes brasileños: vi jugar a Pelé, en vivo, en Pacaembu y Morumbi. Juega, No. Vi a Pelé dar un espectáculo. Porque cuando le llegaba el balón siempre hacía algo especial, que muchas veces terminaba en gol"





Usain Bolt

El exatleta jamaicano Usain Bolt, ganador de once títulos mundiales y ocho olímpicos como velocista, lamentó este jueves el fallecimiento de Pelé y con un escueto mensaje ensalzó la figura del futbolista brasileño.

"Una leyenda del deporte. Descanse en paz, rey Pelé", escribió en su cuenta oficial de Twitter junto a una fotografía en la que aparece abrazando al astro brasileño.

Pau Gasol

El exjugador de baloncesto publica un tuit despidiendo a uno de los más grandes de la historia.

Rafa Nadal

El tenista manacorí afirma que es "un día triste para el mundo del fútbol y del deporte" tras confirmarse el fallecimiento de 'O Rei'.





José Manuel Franco, presidente del CSD

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, mostró su pesar por la muerte de Pelé y su admiración por el mito brasileño del fútbol, "un icono universal del deporte".

"El ídolo que nos enseñó a amar el fútbol. La figura que inspiró a miles de personas, en todos los rincones del mundo. Un icono universal del deporte", valoró Franco en declaraciones facilitadas a Europa Press, poco después de la noticia del fallecimiento de un Pelé que llevaba un mes ingresado en un hospital de Sao Paulo.

El tres veces campeón del mundo murió este jueves por las complicaciones del cáncer de colon que sufría desde el año pasado. "Hoy nace el mito. Nace la leyenda del dios del 'futebol'. Obrigado, Pelé", terminó Franco.

Giorgia Meloni, primera ministra italiana

Toda Italia llora este jueves por la muerte de Pelé, "una leyenda" por la que el mundo entero está de luto", en palabras de la primera ministra del país, Giorgia Meloni, a la que se sumaron personalidades del mundo del fútbol y la política.



"Gracias a su estilo y su clase, logró dejar su huella incluso en las generaciones que no tuvieron la suerte de verlo jugar. Hoy el mundo entero está de luto por una leyenda llamada Pelé", escribió la líder ultraderechista en Twitter junto a una foto del astro brasileño levantado en hombros por sus compañeros mientras exhibe la copa del mundo en sus manos.

La presidenta del Parlamento Europeo

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, alabó la figura de Pelé, fallecido este jueves a los 82 años, como "uno de los más grandes, si no el más grande" en la historia del fútbol.



"Pelé fue uno de los más grandes, si no el más grande. Entretuvo a miles de millones, introdujo a generaciones en la alegría del fútbol y mostró al mundo que no hay sueño demasiado grande", declaró a través de Twitter la presidenta de la Eurocámara.



Metsola, primera voz de las instituciones de la Unión Europea en reaccionar a la muerte del "rey" del fútbol, aseguró que "Europa se une a Brasil y al mundo en el luto por un gigante de un bonito juego", en un mensaje que acompañó con una fotografía de Edson Arantes do Nascimento celebrando un gol.