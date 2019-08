Simeone: "Ya no somos el equipo del pueblo"

Diego Simeone fue entrevistado por el diario argentino La Nación, un cuestionario en el que el entrenador del Atlético de Madrid repasó la actualidad rojiblanca, así como su momento personal.

Al ser preguntado por el VAR, Simeone hablaba así: “Me gusta. De a poco nos vamos adaptando, y si bien tiene que ser ayudado, no tengo dudas de que va a mejorar el día que no lo manejen los árbitros que son consecuentes con sus pares. Los que están en el VAR tienen que ser exárbitros, no pueden ser pares de los que están dirigiendo en la cancha. Porque puede generar la sospecha de "yo no te expongo, vos no me exponés". Con gente que ya no dirige sería mejor, porque si te equivocás, te saco y pongo a otro, total hay un montón de árbitros”.

Y siguiendo hablando del videoarbitraje, el Cholo apuntaba que perjudica a los grandes: “¿Ayuda el VAR? Ayuda. ¿Perjudica más a los grandes o los chicos? A los grandes, porque vos antes ibas a la cancha del Madrid, del Barcelona o del Atlético de Madrid y se caía un rival en tu área y no pasaba nada; ahora, al menos, están obligados a ir a revisarlo. Y si no cobran penal, bueno, todos nos damos cuenta de que no te lo quisieron cobrar. Nos vamos todos diciendo que el árbitro lo vio, el VAR lo vio. y todos vimos que fue penal”.

Cuando el argentino fue preguntado por las marchas de jugadores vitales cómo Godín, Juanfran, Griezmann, Rodri o Lucas, reflexionaba así: “Debemos ser realistas. Será un momento de renovación, se fueron líderes importantísimos dentro del equipo, y digo del equipo y no del plantel, es decir, tipos que jugaban todos los domingos. Vamos a tener que reinventarnos, y para reinventarnos vamos a tener que pensar solamente en el día a día. Siempre pensamos así, es cierto, pero quizás en el tiempo eso se fue desvaneciendo, por eso ahora tendremos que redoblar nuestra filosofía. Adelantarnos a decir que en el próximo campeonato vamos a pelear el título sería apresurado”.

A la pregunta sobre si considera que el equipo colchonero sigue siendo “el equipo del pueblo”, se refería así: “No, ya no. Hoy tenemos un estadio extraordinario, el año próximo vamos a inaugurar una ciudad deportiva a la altura de lo que el club se merece. Recién ahora el club está paralelo al crecimiento del equipo. El crecimiento del equipo fue demasiado rápido y el club no lo podía acompañar. Pero ahora, con una gestión muy buena, hay un estadio, grandes instalaciones, podemos comprar a los Lemar, a los João Félix".