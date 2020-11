Simeone, sobre el favoritismo del Atlético: "No tengo otro pensamiento que el de ir partido a partido"

A Diego Simeone no le saca absolutamente nadie del 'partido a partido'. Con el equipo segundo clasificado, y con sensaciones mucho mejores de las que han dejado Real Madrid y Barcelona, el técnico argentino del Atlético de Madrid no se atreve a entrar en debates y se aferra a su eterno discurso.

"Desde hace nueve años nos conocemos, no sé cuántas conferencias de prensa hemos hecho. Cada uno opina lo que siente. De nuestro lado no tengo otro pensanmiento que el de ir partido a partido. Es lo que nos va a llevar a cumplir los objetivos, y no vamos a salir de esa situación sabiendo que mañana viene un rival que viene haciendo tres partidos muy buenos", comentó en la rueda de prensa previa al partido de la 11ª jornada frente al Valencia.

Elude hacer valoraciones, "la crítica sobre todo. Si entro, por momentos somos un diez y, por momentos, somos un uno. El equilibrio que necesitamos lo encontramos con el trabajo, y en seguir generando buena energía".

Otra de las cuestiones es saber cómo superar la baja de dos 'nueves', como son Diego Costa y Luis Suárez. Una de las opciones es Saponjic; otra, el canterano Camello: "Con Ivan ya he hablado, y tiene opciones de participar, como cada uno de sus compañeros. El equipo genera situaciones y tenemos que seguir en esa línea, potenciando a los que tenemos. Hay que generar a partir de los que están", sentenció.

Por eso, y otros imprevistos, Simeone cree que "tendríamos que tener una plantilla de 35. Está todo apretado, no son excusas, sino circunstancias. Tenemos que ir más que nunca partido a partido tratando de resolver con los que creemos que pueden hacerlo. Tenemos que ir jugando con los cambios. La calidad de minutos es más importante que la titularidad porque eso nos hace ser competitivos", sentenció el 'Cholo'.

Frente al Valencia, Simeone confirmó que podría jugar el ex valencianista Kondogbia, hoy en las filas del Atlético de Madrid.

Simeone: "Maradona nos dio emociones que superan cualquier cosa"

Diego Simeone tuvo unas palabras de recuerdo y de emoción por la intensidad con la que su país, Argentina, ha despedido a Diego Armando Maradona: "Lo de Diego, me quedo con el hombre que conocí, el deportista, sobre todo. Tuve la suerte de jugar con él. Él siempre sabía de todos, conocía a todos los futbolistas, es algo brillante en él. No sólo crecí con él, cuando yo tenía 8 años, todos queríamos ser como él. Su pérdida generó un dolor enorme a un país que se siente identificado con un hombre que nos dio emociones que superan cualquier cosa que nos haya sucedido. Tendremos los argentinos un lugar enorme en la historia".