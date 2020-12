Simeone: "Germán Burgos ya sabe cuál es nuestro modo de pensar; nuestra línea es el partido a partido"

Diego Simeone compareció este viernes en rueda de prensa, a 24 horas del partido del Atlético de Madrid frente al Elche de LaLiga Santander, en un día en el que se ha conocido el positivo por coronavirus del cancerbero Ivo Gbric: "El positivo no altera nada. Tenemos que convivir con esta situación. Tenemos que convivir con esta circunstancia que es difícil y con la que tenemos que vivir adelante", dijo un tranquilo Simeone.

La atención se centra en Diego Costa y su recuperación, tras el trombo que sufrió en una de sus piernas: "Costa ayer entrenó con el grupo, hizo 20 minutos de fútbol, mañana volverá a estar nosotros. Es buena noticia por él y para el equipo, ya que aporta jerarquía y personalidad".

Además, el delantero hispano-brasileño se encuentra con muchas ganas: "Psicológicamente, veo a Diego espectacular, muy positivo. Nada lo saca de su espacio de lucha y pelea en la vida y en el juego".

Simeone también se referirió al buen momento de su otro gran delantero, Luis Suárez y la 'prisa' con la que volvió a jugar: "Lo de Luis, soy más responsable yo que él. Apenas salió del covid, le pusimos a jugar enseguida, sin darle tiempo a entrenarse como debería. El fútbol le dará mejor ritmo para lo que viene. Ha tenido una semana de entrenamiento buena, y seguro que nos encontraremos el mejor Luis: ese hombre fuerte, con jerarquía y, dentro del área, uno de los mejores que hay".

"Germán sabe cuál es nuestro modo de pensar"

Preguntado por la referencia que hizo Germán 'Mono' Burgos anoche en El Partidazo de COPE, cuando aludió al favoritismo del Atlético de Madrid para esta temporada, "Germán sabe cuál es nuestro modo de pensar. No salimos de lo que nos hace crecer: el partido a partido, es nuestra línea".

Y una última pregunta: ¿sigue el Atleti molestando? Simeone recordó que no valora las opiniones externas: "Yo pienso en mejorar al equipo, ya me conocéis, no me detengo tanto en lo que opinan todos".