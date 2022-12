Simeone defiende a su plantilla y es autocrítico: "El que no está dando lo que hay que dar es el entrenador"

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, reconoció que su plantilla tiene "buenos futbolistas" y "jugadores importantes", por lo que "el que tiene que mejorar" es él, para "elevar el nivel" en LaLiga Santander, al mismo tiempo que afirmó que su relación con Joao Félix es "buena, de trabajo", aunque existen "algunas diferencias".

El Atlético sigue preparando el partido ante el Elche con varias novedades Witsel, indispuesto, ya no entrenó este martes y además Oblak tampoco se ha entrenado este miércoles. De Paul está descartado para el partido aunque las pruebas no muestran rotura. 28 dic 2022 - 12:33

?Jugaré con la gente con la que creo que puedo ganar el partido contra el Elche, que es lo más importante de todo?.



"Han llegado cinco jugadores a la final del Mundial, tenemos una gran plantilla. Posiblemente, el que no esté dando lo que hay que dar es el entrenador, porque hay futbolistas buenos. Tenemos jugadores importantes, yo soy el que tengo que mejorar, para que ellos puedan elevar su nivel en Liga", señaló el argentino en la previa del duelo ante el Elche de este jueves (21.00 horas).

Simeone insistió en que, aunque vienen de "una mala temporada hasta hoy", no es culpa de nombres en particular. "Son los mismos que la temporada pasada, falta Trippier, Suárez, pero la base de los que ganaron la Liga está este año. El entrenador es el que está fallando más que otra cosa", repitió.

El técnico rojiblanco fue preguntado por su relación con Joao Félix, al que rodean rumores de una posible salida en enero. "Es una relación buena de trabajo, más allá de algunas diferencias en las personas, no podemos estar de acuerdo en todo. Siempre he buscado lo mejor para el club, y lo haré hasta el último día. Exprimir el máximo de todos hasta el último día", relató.

"A mí me importa el equipo y él (Joao Félix) es importarte. Si nos logra transmitir lo que vimos en el Mundial será importantísimo. Tiene condiciones, talento, y el equipo necesita de sus cualidades", añadió sobre el delantero portugués.

En los últimos días, algunos medios de comunicación hablaban de Borja Iglesias como recambio del luso si finalmente abandona la entidad colchonera. "No hablo de los chicos que no están en el club. Me manejo sacando lo mejor de lo que tenemos en casa", recalcó sobre el potencial de la cantera.

"Yo vivo en el día a día, trato de resolver situaciones que me tocan resolver. Mañana toca el Elche, e intentaré jugar con la gente que creo que puede ganar el partido, eso es lo más importante de todo", explicó ante la posibilidad de que Joao Félix sea titular ante los ilicitanos.

Así, Simeone no perdió la oportunidad para pedir que las "cuatro patas" del club -"afición, dirigentes, jugadores y cuerpo técnico"- sigan "firmes". "Nos haremos fuertes, necesitamos de las cuatro patas, lo hemos demostrado en los últimos años. Espero continuar como hemos convivido en estos 11 años", expresó, preguntado por una posible reunión de la directiva para abordar su salida.