Shakira: "Gerard no me deja decir estas cosas, pero solo él con su heroísmo puede jugar así"

La goleada del Barcelona este domingo no dejó indiferente a nadie, ni siquiera a la cantante colombiana Shakira.

La artista de Barranquilla escribió un mensaje en su cuenta oficial de Twitter alabando a su pareja Gerard Piqué mientras que posaba con un 4 en sus manos: "Gerard no me deja estar cosas públicamente, pero solo él con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. He dicho".





El central del Barcelona, pocos minutos después de acabarse el encuentro en el Bernabéu, también celebró la victoria blaugrana con un tuit: "Hemos vuelto".

Shakira, a Piqué, tras los 600 partidos como blaugrana: "Tus logros no tienen precedente alguno"

Hace una semana Gerard Piqué cumplió 600 partidos como jugador del Barcelona. Shakira aprovechó este acontecimiento para felicitar a su marido a través de las redes sociales:

"¡600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras. Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. Te queda mucho por darnos!

En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida. Porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional".