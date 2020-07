Sergio Ramos: "Ganar 10 partidos seguidos tiene mucho mérito a pesar de lo que puedan decir"

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ponderó el trabajo de su equipo tras ganar la 34ª Liga de su historia con la victoria (2-1) frente al Villarreal asegurando que es "un premio a la constancia y al trabajo" y que "tiene mucho mérito a pesar de lo que puedan decir", en referencia a los que acusaban de que los árbitros pitan a su favor.

"Es un premio a la constancia, al trabajo; cuando lo haces bien acabas teniendo recompensa. Ganar los diez partidos es muy complicado y tiene mucho mérito a pesar de lo que puedan decir. La Liga del trabajo, del esfuerzo y la constancia. Ser regular ha sido lo más importante. Quizá la Liga del coronavirus, que esperamos que no haya más como este", declaró en los micrófonos de Movistar +.

"Ha sido una temporada atípica después de lo que hemos vivido, pero yo creo que la claridad después del confinamiento era clara, que teníamos que ganar todo lo que teníamos por delante porque no dependíamos de nosotros; no había margen de error. Hemos salido cada partido a ganarlo. Todos los partidos no se pueden ganar de forma tranquila. Nuestra 34ª Liga, la quinta mía, muy contento por el trabajo realizado", amplió.

Ramos puso en valor el trabajo de su técnico, el francés Zinedine Zidane quien logró este jueves su segundo título de LaLiga Santander como técnico, el objetivo principal que se puso cuando volvió al banquillo del Madrid el pasado 11 de marzo de 2019.

"Creo que es clave. El patrón del barco es el que marca siempre, el que tiene que dar el paso al frente y el que tiene que marcar la diferencia. Siempre ha depositado la confianza en el jugador, eso no es normal en todos los entrenadores, y nos hemos sentido muy arropados con 'Zizou' y creemos en él y en su trabajo. Todo lo que toca pues mano de santo, que dure mucho y que se valore la gran persona que es y que es un entrenador único", dijo.

Además, Ramos, capitán del Real Madrid que acaba contrato en 2021, se mostró confiado en que podrá llegar a un acuerdo de renovación con el club blanco: "Los que quiera el presidente, yo estoy encantado aquí. Todo el mundo lo sabe, gustaría terminar mi carrera aquí y estoy tranquilo porque no creo que haya ningún problema por mi parte ni por la del club", comentó.