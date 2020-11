Sergio García y Joan Verdú regresan al fútbol para jugar en Tercera con la Montañesa

El Grupo V de la Tercera División contará esta temporada con dos jugadores históricos del fútbol español. La Montañesa, conjunto barcelonés que milita en el Grupo A de este Grupo V, ha anunciado el fichaje de Sergio García y de Joan Verdu. Dos atacantes con más de 250 partidos en Primera cada uno.

Después de una gran negociación la Dirección Deportiva capitaneada x @Pedro9garcia y del Secretario Técnico @CarlosS37502220 os anunciamos los fichajes #JoanVerdú y #SergioGarcia

Bienvenidos!!!#SomLaMontapic.twitter.com/amxikEYHBs — CF Montañesa (@Montanyesa1927) November 5, 2020

La Montañesa, que marcha novena en este Grupo A con un punto en tres partidos en los que aún no ha conseguido marcar, se refuerza así con los dos ex del Espanyol que a sus 37 años se calzarán las botas para intentar el ascenso con el club de Nou Barris. Sergio García llevaba más de un año retirado tras colgar las botas en junio de 2019. Verdu no lo hacía desde el mes de enero cuando finalizó su contrato con el conjunto chino del Qingdao Huanghai.