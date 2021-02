Sergi Roberto, pendiente de evolución, tras retirarse con molestias en el cuádriceps

El lateral del Barcelona Sergi Roberto tuvo que retirarse del partido disputado este miércoles por su equipo ante el Granada en el Estadio Nuevo Los Cármenes por sufrir molestias en el cuádriceps de la pierna derecha.

El futbolista, que retornó a la titularidad en el partido de Copa del Rey tras estar varias semanas de baja por lesión, tuvo que ser sustituido el estadounidense Sergiño Dest en el minuto 56.

MEDICAL NEWS | @SergiRoberto10 has discomfort in his right quadriceps. Further tests pending to determine the exact extent of the injury. #GranadaBarçapic.twitter.com/2vTGf4uoz1