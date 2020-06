Saúl desvela su nuevo equipo: el Club Costa City

Saúl Ñíguez desveló este jueves su nuevo club: el Club Costa City.

El futbolista internacional del Atlético de Madrid estuvo 'cebando' en redes sociales durante los últimos el anuncio de un nuevo club, y ya sabemos que el Club Costa City es la puesta en marcha de un proyecto junto a su hermano Aarón de un club de fútbol base en su Elche natal.

La idea es que el club comience a trabajar la próxima temporada, y en la que tengan cabida hasta medio centenar de jóvenes promesas del fútbol masculino y femenino de 4 a 18 años, que se repartirán en treinta equipos de diferentes categorías.

THERE IS A NEW TEAM IN THE CITY @clubcostacity



