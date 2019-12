Sátur, el octogenario de Vallecas que juega al fútbol con los jóvenes de su barrio

Hace unos días, el compañero de la redacción de Deportes de COPE David Jiménez paseaba por Vallecas y se encontró con un anciano jugando al fútbol con unos chavales en una pista del barrio. Su imagen se hizo viral por redes sociales. Se llama Saturnino, tiene 89 años y este miércoles aceptó la invitación de El Partidazo de COPE.

Que a nadie le engañe su edad. Sátur hace del deporte y la dieta sana su modo de vida: "Juego al fútbol siempre que puedo. Me gusta hacer ejercicio al menos tres cuartos de hora los días que puedo. Mi esposa está igual de ágil porque se guía por los mismos principios. No he dejado nunca de hacer ejercicio, porque cuando me di cuenta del mundo en que vivía, tenía que tener una dieta equilibrada y hacer ejercicio". Y el fútbol le parece un deporte muy completo: "te agachas, coges el balón, das de cabeza…"

Es madrileño, de Vallecas y fue artista de profesión. Jugó en el Rayo Vallecano "cuando era un equipo de barrio". Suele bajar a la calle en chándal y zapatillas deportivas, y son los más jovenes los que le piden jugar con él: "No me gusta pegarle muy fuerte por si doy un balonazo fuerte a algún niño. Cuando me ven, enseguida me piden que vaya con ellos". Cuando tira "tiene que ir a la escuadra". Dice que la experiencia es un grado. Además, es ambidiestro: "cuando era pequeño, me hice pequeño en los dedos del pie derecho y jugaba con la izquierda, y cuando me recuperé muchos me preguntaban si era zurdo".

Curiosamente, a Sátur no le gusta mucho el fútbol contemporáneo: "Ahora veo que se matan y que por el dinero, muchos se van a otro equipo… Eso es egoísmo. A mí me gusta que jueguen".

Para quien se lo pregunte, los análisis médicos le salen de diez: "Me sale perfecto de todo: de pulso, de tensión…". Todo un ejemplo.