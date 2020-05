Sánchez Flores: "Volvería al Espanyol si se respetase al entrenador y se cumpliera con el proyecto"

Quique Sánchez Flores echó la vista atrás este jueves en 'Pericos Online', en Radio Marca Barcelona, donde analizó su etapa en el Espanyol, del que salió con un sabor de boca no muy bueno, a juzgar por sus declaraciones, en las que reconoce que la directiva le negó la posiblidad de desarrollar un proyecto que ilusionara a la afición perica: "No quiero que la gente piense que tenía razón, quiero que la gente sepa la verdad de lo que pasó".

Quique confesó que, en el momento de su llegada al Espanyol, rondaba por su cabeza la idea de hacer un equipo competitivo: "Tuve la oportunidad de irme a la Premier, pero en Espanyol me ofreció un buen proyecto, una página en blanco, con un un presupuesto". Y aquel primer año en el Espanyol salió bien.

Luego llegó el verano en el que se torció todo: "Soy muy transparente con mis emociones y no puedo fingir. Cuando algo falla, creo que es necesario que la gente lo sepa. Había sido necesario que alguien dijera que no podíamos cumplir con el proyecto durante el segundo año. Huno una reunión y el proyecto del segundo año era con el mismo presupuesto, pero a repartir entre cinco jugadores en vez de entre once. Y todos estuvimos de acuerdo".

"Cuando en el primer año se consiguieron los objetivos, de repente se cambió porque se acomodaron, la dirección pensó que se podía conseguir el objetivo con lo mínimo, y cuando no se explica, no es complicado", recordó Quique Sánchez Flores que también notó cómo "la relación con Chen se trunca" y las relaciones con la plantilla ya no era la misma: "Me convertí en una amenaza para alguien en un momento en el que tenía influencia entre los entrenadores".

Recuerda que la plantilla del Espanyol en aquel segundo año "era emocionalmente más débiles. El primer año crecíamos y crecíamos. No puedo decir que faltara carácter, pero depende de otros muchos factores como el que transmite el propio club o el técnico.Y cuando no hay la misma convicción, la competición se pone muy dura".

Con respecto a la presente temporada, con 'Pitu' Abelardo al frente, Quique piensa que el equipo "será capaz" de lograr la permanencia: "Abelardo es un tipo positivo. Ojalá transmita la energía necesaria".

Y preguntado por un posible regreso al Espanyol, fue claro: "Por supuesto que volvería. Fui feliz y regresaría si se dan las condiciones necesarias".