Samu Omorodion mantiene el liderato de España

España Sub-21 empató a uno en su visita a Bélgica en un partido que dominó sin precisión en ataque hasta que encajó su primer gol en la fase de clasificación del Europeo de la categoría, de penalti obra de Arne Engels en el minuto 63, y que remedió tres más tarde Samu Omorodion para que los de Santi Denia mantengan su ventaja como líderes de grupo. Escocia, la otra selección perseguidora de España, también empató en su visita a Hungría (0-0) y los de Santi Denia cierran 2023 manteniendo los tres puntos de ventaja en el primer puesto del clasificatorio para el Europeo de la categoría que se disputará en Eslovaquia en 2025.



Sorprendió el técnico español con sus dos descartes de futbolistas de campo para el partido -Gabri Veiga y Arnau Martínez, los dos únicos jugadores que participaron en el Europeo de la categoría el pasado verano-, pero no en su once. Poco aficionado a rotar, solo hizo un cambio, Assane Diao por Fran Pérez, respecto al que ganó 2-0 a Hungría el pasado viernes. España sub-21 ya tiene una estructura reconocible a pesar de que este fue solo su sexto partido juntos para la generación de nacidos a partir de enero de 2002 y se notó frente a una Bélgica que está en etapa de construcción.

?? CLASIFICACIÓN I ¡España se afianza en el liderato del Grupo B!



El próximo partido de la @SEFutbol sub-21 en esta fase de clasificación para el Europeo de 2025 será en marzo de 2024.#U21EUROpic.twitter.com/BI2dU4uFie — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 21, 2023