Sale a la luz la declaración de Vinicius por los insultos racistas que sufrió en Mallorca

El diario El Mundo ha tenido acceso a la declaración por videoconferencia que el pasado 4 de abril realizó Vinicius ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca por los insultos racistas que había recibido en Son Moix durante el encuentro de LaLiga ante el conjunto balear del 5 de febrero.

Se trata de una comparecencia de 20 minutos de duración, la única hasta la fecha realizada por el jugador del Real Madrid por los insultos que ha recibido en los últimos meses en varios estadios españoles. En ella Vinicius aseguró tener claro los motivos de estos ataques: "Me insultan por que soy un jugador importante y porque soy de raza negra, por las dos cosas".

El futbolista dejo claro que no perdona a los hinchas que le atacaron, que no renuncia la posibilidad de pedir una indemnización por lo ocurrido (preguntado por la magistrada) y rechazó la conducta de los aficionados del Mallorca con su persona. Por otro lado, admitió que durante el encuentro estaba tan concentrado que no escuchó ninguno de los insultos que le gritaron desde la grada y que se enteró cuando las grabaciones de los mismos fueron difundidas por los medios de comunicación y a través de las redes sociales.

Además, se mostró bastante contrariado por alguna de las preguntas de la defensa del acusado. En una de ella se le planteó que él también había insultado, aunque de forma no racista, a otros futbolistas durante el partido en Son Moix, algo que Vinicius negó rotúndamente: "Si hubiera insultado a un compañero o al árbitro me hubieran expulsado".





"No se puede hacer eso con la gente negra que se ha visto afectada durante la Historia de la Humanidad", afirmó antes de reconocer que cree que se llama "mono" por su raza y no por hacer tonterías: "Eso será a la gente blanca, no a la gente negra", finalizó tras admitir que no vivió un ambiente en Mallorca distino o más hostil al que recibe en otros estadios.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de febrero en un partido que el Real Madrid perdió por 1-0 ante el Mallorca en Son Moix. En un momento del mismo las cámaras de DAZN captaron, en audio, a un aficionado local gritando: "¡Vinicius, eres un mono, eres un puto mono!". LaLiga presentó una denuncia en los Juzgados de Palma y se identificó al autor, un socio del Mallorca de 21 años que acabó pidiendo perdón durante su declaración y admitió que admira a Vinicius como jugador. El club balear, por su parte, le retiró el carné de socio.