Messi: "Me había bajado un 50% mi ficha, cerramos el contrato y después no me pidieron más"

El jugador argentino Leo Messi, tras su discurso emotivo y emocionado, respondió a varias preguntas de los medios de comunicación.

Has hablado de momento importantes, momentos bonitos, ¿con qué momento te quedas?

Es muy difícil quedarme con un bonito, son muchos momentos vividos. Quizás el momento que me tocó debutar, fue el comienzo de todo, fue hacer mi sueño realidad y todo lo que vino después fue maravilloso

Por estos últimos días, últimas horas, todo el mundo en shock, ¿cuándo vuelves, viajas a Barcelona, vienes para firmar?

El club me dijo que estaba todo arreglado, y por el tema de LaLiga no se pudo hacer. Nada más que eso. El club, Laporta, me dijo que no se pudo. Escuché muchas cosas. Yo quería quedarme. El año pasado no quería quedarme y lo dije, pero este año sí quería quedarme

¿Qué te hace sentir más triste?

Me pasan muchas cosas por la cabeza y todavía estoy un poco bloqueado. Hasta hoy no caigo en la realidad de dejar este club, cambiar mi vida por completo. Hace 16 años que estoy en el equipo y para mí siempre era lo mismo y ahora es empezar de cero, cambio duro, sobre todo para mi familia por qué sé lo que es para ellos estar en esta ciudad. Sé que vamos a estar bien y vamos a asimilarlo y sé qué vamos a estar bien

¿Dónde vas a ir?

Es una posibilidad ir al PSG, hasta ahora no tengo arreglado con nadie. Cuando salió el comunicado, tuve muchos llamados, muchos clubes se interesaron en mí, pero no tengo nada cerrado, aunque obvio que estamos hablando

¿Imagen que tienen de ti? ¿Imagen con la que te quedas?

Siempre intenté manejarme con humildad, con respeto y que se me reconozca por eso es algo parte de mi juego. Que cada uno me recuerde como quiere. Los títulos ganados, las derrotas también que me hicieron crecer y aprender. Me quedo con muchas…tengo muchas para recordar y muy buenas

¿Momento más difícil?

Sí, sin duda que si. Tuve momentos duros, difíciles, muchas derrotas…este es el final en este club y ahora empieza otra historia.

¿Te sientes igual de mentido que el año pasado?

Siento tristeza. Nunca mentí. Siempre fui de frente. El año pasado quería irme, este año no, por eso la tristeza

¿Cómo se imagina Messi este Barçá sin él?

Tiene una gran plantilla, van a seguir ganando. Los jugadores siguen pasado y como dijo Laporta el club es más grande que cualquiera. Al principio va a ser raro, pero al final la gente se acostumbrará.

¿Te da más tristeza irte?

Cuando pasaron las elecciones fui a comer con el presidente nuevo y después de esa comida estaba bastante convencido de que iba a seguir. Después pasó lo que pasó y no se pudo hacer. Se dijo mucho, pero yo no dije nada

¿Estás abierto a tener un homenaje en el Camp Nou?

Obviamente que sí, pero no será el mismo. El momento tendría que ser ahora, cuando me toca irme, pero obviamente que sí.

¿Falsas esperanzas?

Todos teníamos claro que yo iba a llegar. Tenía todo arreglado, no había problema. Siempre le fuimos sinceros a la gente. No se dio por lo que ya se comentó, pero de mi parte nunca engañé a la gente.

¿Tebas?

Yo no sé bien el entramado de este eso. Sé que no se pudo por LaLiga, por el club no se quiso endeudar más. Las veces que me crucé fue todo muy cordial. No tengo ningún problema con Tebas yo

¿Cómo has vivido todos estos días?

Fue un baldazo de agua. Fue muy triste, duro hasta el día que hoy que estamos asimilando como podemos y cuando me vaya de acá me va a caer más la ficha todavía pero vamos a estar arropado por mi familia y voy a seguir jugando al fútbol que es lo que más me gusta hacer y se me irán pasando.

¿Rival que compita con el Barça?

Quiero seguir compitiendo y quiero seguir ganando y en mi último año de mi carrera quiero seguir ganando cosas y quiero alcanzar a Alves. La gente me conoce de sobra para que me cuestione si voy a un club que pueda competir por el Barça

¿Foto con los jugadores del PSG?

Se habló mucho. Me iba a juntar con Di María y Paredes, lo hablamos en la Copa. Me llama Ney que es amigo y me dijo que estaba allí y fuimos a su casa a comer y también estaba Verratti. Todos me hicieropn bromas de que fuera al París. No hay nada raro. Fue solo una foto de amigos un momento que compartimos de vacaciones

¿Cuántas temporadas?

Dependerá de cómo me vaya sintiendo de cómo me va comportando el físico. No tuve lesiones graves en mi carrera y esto se termina. Tengo compañeros que me cuentan que después de esto es muy difícil el día a dia porque no tener esto debe ser duro.

¿Por qué se cierra una negociación cuando las dos partes estaban de acuerdo?

El club tiene una deuda muy grande y no quiere endeudarse más y LaLiga tampoco se lo permite más. Tengo que buscar mi futuro también y pensar en mi carrera

¿No has pensado en hacer una locura coger tú las riendas y quedarme a cualquier cosa?

Hice todo lo posible por quedarme y no se pudo. No tengo más nada que decir.

¿Podias haber conquistado alguna Champions más?

Me queda la espinita haber conseguido otra Champions más, estuvimos muy cerquita en la semis de Liverpool, las semis de Chelsea con Pep. Esto es fútbol. Me tocó ganar otras cosas y es así, no me arrepiento de nada y a veces se gana y otras no. Nos queda la espinita de haber conseguido una más. Terminar mi carrera con el máximo títulos posibles y si es posible agarrar a Dani.

¿Rebajar ficha hacer un gesto que permitiera al Barça?

Había bajado un 50 mi ficha, cerramos el contrato y después no me pidieron más. Eso del 30 por ciento es mentira. Hicimos todo lo que se pudo.

¿Engañado por alguien?

Hicimos todo lo posible y no se pudo hacer. Siempre fui de clara con el aficionado culé y no mentí nada y cuando se habla mucho se dicen muchas cosas y no todas son verdad. Fui de frente con la gente. Lo que más me importaba era decir la verdad a la gente.