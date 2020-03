Rubiales: "No es viable jugar cada 48 horas; es inhumano, los futbolistas son personas"

David Aganzo confirma en El Partidazo de COPE que los futbolistas no cobrarán más si juegan cada 48 horas El presidente de la AFE llamó al Partidazo de COPE para desmentir que no habría un aumento de sueldo si los partidos acaban siendo cada 48-72 horas. 25 mar 2020 - 00:04

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, expuso este miércoles una serie de medidas que se la Federación ha tomado para respaldar y ayudar a los clubes a superar la crisis por el coronavirus. En ese sentido, anunció que disponen del hotel de la RFEF, así como de fisioterapeutas y psicólogos a favor del personal médico; la puesta en marcha de una línea de apoyo a la investigación "a la que se espero que se sume mucha gente del mundo del deporte" y una línea "de subvenciones sin precedentes", así como la gratuidad de las licencias deportivas los próximos dos años en el fútbol sala y el fútbol no profesional.

En esa línea, "si LaLiga lo ve bien", explicó Rubiales, "hemos buscado una línea de financiación por si los clubes del fútbol profesional tienen algún problema. Hemos trabajado con una entidad la posibilidad de tener 500 millones de euros. No es momento de reproches, sino de salir todos juntos".

Luis Rubiales no ve factible jugar cada 48 horas; quiere que la temporada termine "cuando sea posible"

El presidente Rubiales mantuvo su mensaje de que la temporada de fútbol tiene que terminarse: "No queremos hacer cábalas con ningun tipo de fecha. Mantenemos la prudencia. El fútbol está suspendido y no seremos nosotros quienes empeceos a poner fechas. Cuando el fútbol vuelva y la sociedad vuelva a la normalidad, en ese momento, hablaremos. En ese momento, tendremos que dar la posibilidad que los protagonistas compitan en las mejores de las condiciones".

En ese sentido, expresó su desacuerdo con jugar "cada 48 horas. No lo vemos viable. Es muy importante dar herramientas al fútbol para recuperar esos partidos, pero no a toda costa". Si LaLiga se extendiera más allá del 30 de junio, "aún no sabemos si se podrán prorrogar los contratos".

En alusión a la información de El Partidazo de COPE con respecto a la intención del sindicato AFE, Rubiales contestó que "No quiero entrar en polémicas, ni me planteo que eso sea cierto. En la primera y última reunión que tuvimos, hubo un planteamiento de LaLiga al sindicato de jugar cada 48 horas".

"Siempre hemos abogado porque una temporada con muchos partidos disputados, más de la mitad, debe acabar. La única forma de no estropear esta tamporeada es acabarla, sea cuando sea. Y ya veremos qué hacemos la siguiente. Hay que dar la posibilidad a los equipos de bajar o subir en el terreno de juego. Que solo hubiera asecensos y no descebsos sería un desastre para todo el fútbol", aclaró.

Eludió, sin embargo, hablar de las elecciones a la Presidencia, aunque sí de la Copa del Rey y de los Juegos Olímpicos: "Con los presidentes ya hablamos que somos partidarios, por respeto a todos, que la final de Copa se juegue con público" y, con respecto a la edad que impide que en los JJOO tomen parte futbolistas de más de 23 años, "deberían permitir que pudieran jugar aquellos que lo habrían hecho".