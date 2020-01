Rubiales, en Tiempo de Juego: "Me parece que la portada de MARCA solo muestra parte de la realidad"

Entrevistamos en Tiempo de Juego a Luis Rubiales, presidente de la RFEF, tras la finalización de la Supercopa de España ganada por el Real Madrid y tras la polémica surgida desde hace meses por el formato y por celebrarse en Arabia Saudí: “Estoy contento y satisfecho. Este formato es un éxito y nadie lo puede dudar. Hay otros países interesados en cambiar la Supercopa a este formato. Todos los presidentes y entrenadores me han dicho que ha sido un acierto; los jugadores me han dicho que ha sido un acierto, los presidente de Federaciones internacionales… Tan malo no ha debido de ser. Si con el futbol podemos contribuir a la igualdad de la mujer, pues es un paso. Vamos a avanzar haciendo muchas más cosa. Va a seguir llamándose ‘Supercopa’ igual que se sigue llamando ‘Liga de Campeones. Hemos venido aquí por negocio, nuestra obligación es recibir dinero, cuanto más mejor’”.

Rubiales también habló sobre la polémica portada del MARCA de este domingo, que mostraba a una mujer con la camiseta del Real Madrid y que solo se le veían los ojos: “Me parece que la portada es parte de la realidad, pero no toda la realidad. Hubiera sido más certera si se hacen seis fotos. Se puede elegir ir con la cara tapada o no”. Hablamos también con el director del periódico, Juan Ignacio Gallardo: “La imagen era impactante y en las redes sociales el acto reflejo es quejarse. Es una realidad del país donde se ha celebrado la Supercopa. Si esto consigue algo más de apertura, pues bienvenido sea”.