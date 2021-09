Roy Keane critica al Tottenham y a Harry Kane tras la goleada ante Chelsea

El Tottenham está pasando por una delicada situación en esta misma temporada. Unos malos resultados acentuados por la reciente derrota ante el Chelsea por 3-0, supuso el foco de un mar de críticas hacia el conjunto londinense. El pasado fin de semana ya fueron derrotados ante el Crystal Palace por un resultado similar en Premier League y entre semana, tan solo fueron capaces de conseguir un simple empate en su debut en Conference League ante el Rennes

Desde que terminara el verano, el Tottenham no ha estado en una situación sosegada ni cómoda si le sumamos la situación y presiones de Harry Kane. El inglés terminó quedándose, aunque por todos es sabido su intención de salir del club, con la posibilidad de marcharseal Manchester City, un rival directo de los Spurs que buscaba un nueve para su delantera.

Finalmente Kane seguirá siendo el líder del conjunto dirigido por Nuno, aunque no sabemos si será por mucho tiempo. Lo que si se conoce a corto plazo es que este domingo, se incrementó su racha negativa con una contundente derrota por 3-0 ante Chelsea como local con goles de Thiago Silva, NGolo Kanté y Antonio Rüdiger.

Tras esta dolorosa derrota de los blancos, el ex jugador del Manchester United Roy Keane, quiso incidir un poco más en las sensaciones que había dado el equipo derrotado destacando la falta de actitud. "No puedo creer lo pobre que estuvieron los Spurs. Puedes tener un día malo y perder ante calidad, pero la falta de ganas que vimos en los goles..."

"El partido dura 90 minutos, lo hicieron bien en la primera parte, no importa. No tengo ningún problema con que Tottenham no tenga calidad, incluso el lenguaje corporal de Kane hoy, su actuación hoy... Kane, Dios mío", afirmó el irlandés ex Manchester United.

"Hablamos de Chelsea y lo maravillosos que son, todos están haciendo bien lo básico, deteniendo centros, poniendo bloques, presionando juntos. Los Spurs parecían un equipo que no es un equipo, están cometiendo errores fundamentales que llevaron a goles a este nivel, no haces bien lo básico y te castigan", concluía la leyenda del United.