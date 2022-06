Ronaldo Nazario llega con gran expectación a la Catedral de Santiago tras cumplir su promesa por el ascenso

"¡Qué experiencia tan increíble! El Camino es muy duro, pero han sido cuatro días increíbles, tengo muchas agujetas y dolores, el culo me duele muchísimo, pero ha valido la pena. La Catedral y el Camino son preciosos. He pensado en mil cosas durante el Camino, pero he agradecido muchas cosas que hemos conseguido con el Valladolid", ha dicho un exultante Ronaldo Nazario a su llegada este miércoles a la Catedral de Santiago, tras cubrir parte del Camino de Santiago para cumplir con su promesa por el reciente ascenso del Real Valladolid a LaLiga Santander.

Ronaldo Nazario, a su llegada a la Catedral de Santiago (FOTO: Santi Peón)









"El Camino ha sido duro, pero el que lo va a tener duro con los fichajes es Fran, el director deportivo. Pasadas las celebraciones, toca trabajar, que el año va a ser largo", dijo el dueño y presidente del Real Valladolid con la vista puesta en la temporada en Primera División.

Ronaldo ha hecho el Camino a bicicleta, aunque no descarta repetirlo "caminando", por alguna de sus otras variantes.

El famoso gol ante el Compostela

Santi Peón, de Cope Galicia, le preguntó a Ronaldo por el histórico gol que marcó, siendo jugador del Barcelona, al Compostela: "Los goles para mí son todos iguales. Para la gente, igual uno es más especial que otro, pero para mí los goles son como hijos. Hace mucho tiempo de aquello, pero me quedo con los goles", afirmó el hoy presidente.