Ronaldinho, sobre Messi: "Estoy muy feliz de verle en el PSG"

El Parque de los Príncipes fue testigo durante el pasado martes, de uno de los abrazos más esperados en el mundo del fútbol. Ronaldinho, que antes de llegar al Barcelona estuvo en el club francés, fue recibido con una gran ovación por parte del público presente en el estadio. El brasileño fue invitado de honor por parte del colectivo parisino para presenciar el partido de Champions League.

Recientemente en Le Parisien, Ronaldinho ha concedido una entrevista en la que ha hablado sobre Mbappé, Neymar e incluso, sobre su antiguo compañero en el Barça Leo Messi.

La amistad entre Messi y Neymar es conocida por todo el mundo desde que jugaron juntos en el club catalán y para el astro brasileño no se trata ni de ídolos ni de fans. “Son amigos. Jugamos juntos. Esto no es una historia de ídolos o fans. Es una historia de amigos, e incluso diría muy buenos amigos. Siempre que tengo la oportunidad de estar con ellos, lo hago, porque es un momento muy especial”.

También quiso comentar la duda que existe alrededor de su figura, sobre la fiesta, y si en el caso de no haber caído en ese tipo de hábitos, hubiera tenido una mejor carrera deportiva. “¡No! Estoy completamente feliz de todo lo que me ha pasado. Dios me dio mucho. Tengo la suerte de haber experimentado cosas muy felices. Así que no cambio nada”.

Por otra parte, Neymar es una de las grandes estrellas del fútbol mundial y gracias a sus filigranas y regates, en muchas ocasiones se ha realizado la comparación Ronaldinho-Neymar, a lo que la leyenda del Barcelona contesta: “No, no me gustan las comparaciones. Cada uno tiene su propio momento. Todos hemos pasado por momentos complicados. Pero creo que todos en Brasil saben que es el mejor jugador ahora mismo. Solo que, cuando las cosas no van bien, es más difícil para él. Porque él es el más grande. Cuando las cosas no van bien, hay mucha más presión sobre él”.

Durante la entrevista, Messi apareció como uno de los temas recurridos en la entrevista y Ronnie destacó su etapa en el conjunto azulgrana y su llegada a París. “Cuando llegué a Barcelona (2003), ya se hablaba de un joven fantástico como era Messi. Y, después, cuando entrenamos juntos, vi su calidad. En cada partido y en cada entrenamiento vimos que era diferente. Fue un placer verle hacerlo. Se convirtió en un verdadero amigo para mí. Estoy muy feliz de verle en el club en el que yo comencé en Europa. Es algo que no pensé en mi vida. Estaba seguro de que terminaría su carrera en el Barcelona. Y, para mí, fue una sorpresa. Como me gusta el PSG, fue una buena sorpresa, pero nunca pensé verle con otra camiseta que no fuera la del Barcelona”.

Por último, Ronaldinho quiso hablar sobre Mbappé, el Balón de Oro y las posibilidades que tiene el PSG de ganar esta Champions. “Creo que algún día será Balón de Oro. Es muy joven, pero ya tiene una gran carrera", aseguraba. "No tengo un favorito para este año. Sí, también es posible. Es un equipo que puede marcar goles en cualquier momento. Cuando tienes grandes jugadores así, es difícil no imaginar que pueda suceder. Solo se necesita un poco de tiempo para que el juego llegue. Tienen que acostumbrarse a jugar juntos. Es normal en el fútbol”.