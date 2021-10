Ronald Araujo, lesionado en los isquios de la pierna derecha

El defensa uruguayo del FC Barcelona, Ronald Araujo, sufrió una lesión muscular durante el último partido de su selección contra Argentina y no podrá jugar el próximo encuentro del club azulgrana, que el próximo domingo recibirá al Valencia en la novena jornada de LaLiga Santander.

Según informó el Barça, las pruebas realizadas por los servicios médicos de la Asociación Uruguaya de Fútbol confirmaron que Araujo sufre una lesión en los isquiotibiales del muslo derecho.

Por ello, el jugador no estará en el siguiente partido de Uruguay ante Brasil y volverá a Barcelona para hacer el seguimiento de esta lesión por parte de los servicios médicos del club azulgrana, a falta de confirmar el alcance de la dolencia.

Tests carried out by the Uruguayan Football Association's medical department have confirmed that Ronald Araujo picked up a right hamstring injury during the match against Argentina on Sunday.



