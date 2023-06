Rober Pier se sincera tras la derrota del Levante en el último minuto

Rober Pier, jugador del Levante, se ha sincerado en sus redes sociales tras la derrota de su equipo en la final del playoff de ascenso a LaLiga Santander. "Es una pesadilla", comienza diciendo el futbolista que cometió un penalti en el úiltimo minuto, acción que a la postre le costó el ascenso al conjunto granota ante el Alavés.

"No os podéis imagir el dolor de mi coroazón. De ser el mejor día de mi vida a ser el peor", añade.

El Alavés asciende a Primera con un penalti de VAR en el descuento de la prórroga Villalibre marcó la pena máxima en el 129', decretada a instancias del VAR, para sellar el agónico 0-1 en el Ciutat de Valencia. 17 jun 2023 - 20:35

El empate sin goles que ondeaba el marcador servía al equipo levantinista para ascender, pero la desafortunada acción de Rober Pier que el colegiado señaló tras consultar el VAR terminó son el sueño granota. "Era un sueño conseguir este ascenso, pro todos vosotros, por nosotros".

"Os quiero granotas, mucho ánimo a todos", concluye Rober Pier en su mensaje.

Comunicado Rober Pier

"Es una pesadilla. No os podéis imaginar el dolor de mi corazón. De ser el mejor día de mi vida a ser el peor. Por unos segundos. Por un rebote que dudo que sea penalti.

Soy un granota más, era un sueño conseguir este ascenso, por todos vosotros, por nosotros. Lo he luchado como el que más, la gente lo sabe, me he dejado la piel siempre y cuando se me ha necesitado, por mi equipo, por mi club. Lo haría una y mil veces.

El fútbol no me ha dejado un camino fácil la verdad, he aprendido muchísimo, me he hecho fuerte, he aguantado muy bien adversidades, pero esto, sinceramente, no lo merecía.

Hoy no hablo como un futbolista, os hablo yo, os hablo desde lo que soy, una persona que quiere a este club un mundo y que lo está pasando mal, es un golpe muy fuerte y muy cruel.

Para acabar, que no os quepa duda que pase lo que pase esto será un aprendizaje más, que tengo mucha fuerza dentro y la voy a sacar.

El fútbol, la vida, nos ha hecho daño, pero seguiré adelante con todo, más fuerte.

Os quiero granotas, mucho ánimo a todos"