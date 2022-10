Se revela la cláusula de salida de Haaland: Solo afectaría a equipos fuera de la Premier

Diversas noticias durante las últimas semanas señalaban que el delantero noruego del Manchester City Erling Haaland tenía una cláusula de salida para marcharse por menos dinero que al resto de clubes en dos años.

Después de la goleada del City ante el Copenhague (5-0) en la pasada jornada de la Champions League, el entrenador del City, Pep Guardiolaba aseguraba que "no es verdad" que existiera esa cláusula.

06 oct 2022

"No tiene una cláusula ni para el Real Madrid ni para otros clubes. No es verdad y es todo lo que voy a decir. No podemos controlar los rumores ni lo que la gente diga", dijo Guardiola.

Sin embargo, eso no significa que no haya precio para que el delantero se vaya en cualquier momento, tal y como desvela este martes The Athletic.

Según la información que aparece en el citado medio, Haaland tiene una cláusula de rescisión de 200 millones de euros (175,5 millones de libras esterlinas; 194 millones de dólares) que entrará en vigor a partir del verano de 2024, cuando cumpla dos años de su contrato con el City. Luego, su valor disminuye a medida que su contrato de cinco años se acerca a su fin.

Atendiendo a la información de The Athletic, fundamentalmente, la cláusula se aplica a cualquier club fuera de Inglaterra, no solo al Real Madrid, pero ningún rival de la Premier League podrá activar una opción en ningún momento durante la estancia de Haaland en el City. Esto hace que un movimiento del City directamente a otro club inglés sea casi imposible.