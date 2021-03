Reunión telemática entre el Príncipe de Johor y Javier Tebas

Tunku Ismail, príncipe de Johor, se reunió este jueves telemáticamente con el presidente de LaLiga Javier Tebas, después de que él mismo deslizara en los últimos días su posible llegada al Valencia CF.

El propio Ismail desveló este encuentro mediante un mensaje desde la cuenta en redes sociales del club que dirige y explicó que trataron "diversos asuntos".

HRH Major General Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Crown Prince of Johor discussed several matters in a conference call with La Liga president Javier Tebas today. Luaskan Kuasamu Johor.



More photos at https://t.co/xYv22Mn97Npic.twitter.com/2nJEOfrHbx