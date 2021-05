Remiro despide a Moyá con unas emotivas palabras: "Me hace hasta daño pensar que no vas a seguir así"

Tras conocerse la salida de Miguel Ángel Moyá de la Real Sociedad este jueves su compañero y rival en la portería donostiarra, Alex Remiro, dedicaba unas emotivas palabras al mallorquín. Dejando de lado la competición por un puesto, ambos se han convertido en grandes amigos como ha demostrado el titular para Imanol Alguacil esta temporada.

"La suerte que he tenido de que la vida me pusiera de compañero tuyo. Has dejado una huella enorme en todos nosotros pero en mí, me hace hasta daño pensar que no va a seguir así. No se de qué manera voy a poder agradecerte todo lo que me has ayudado, apoyado, corregido, animado y preocupado porque hoy sea quien soy. Mi familia y yo te guardamos sitio en nuestra mesa eternamente. Te quiero mucho Moyá y voy a echarte mucho de menos", escribía Remiro en su cuenta de Instagram.

Querida familia txuri urdin, siempre os llevaré en mi corazón ???? #AurreraRealapic.twitter.com/7JOOj21EqJ — Miguel Ángel Moyá (@M_A_Moya) May 27, 2021

Miguel Ángel Moyá se despedía también este jueves de la afición de la Real Sociedad. "La Real ha optado por esto y no hay nada que achacar. Ellos sabían que quería seguir pero en mi vida deportiva espero continuar con nuevos retos y cuanto antes sepa algo, mejor para organizarme", declaró Moyá.

"No olvidaré nunca el día del debut en el Villamarín, cuando bajé del AVE fui al hotel y luego llegó el equipo, me presentaron a la plantilla y a la noche estaba con la camiseta de la Real cuando dos días antes entrenaba con el Atlético", dijo Moyá, que también incluyó entre sus grandes recuerdos "la consecución de la Copa y entrar en Europa la pasada temporada en el Metropolitano".



El cancerbero mallorquín está convencido de que deja "huella" en la capital guipuzcoana porque cuando le tocó competir lo hizo "con buena nota" y porque ha "sumado para el grupo cuando lo necesitaba", además de destacar últimamente su papel de "líder de un vestuario muy joven".