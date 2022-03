El Real Madrid vestirá de negro en el Clásico por su 120 aniversario

El Real Madrid no vestirá de blanco en el Clásico de este domingo en el Bernabéu a las 21:00 horas. El club blanco ha hecho oficial el color de la camiseta, que utilizará ante el FC Barcelona en el partido de la 29ª jornada de LaLiga Santander, el negro.

?? OFICIAL | La camiseta del @realmadrid para jugar #ElClásico del domingo



?? Jugará de negro en el Santiago Bernabéu



?? Se trata de una colección especial para conmemorar el 120 aniversario del club



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/yMMeXqCBK0 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 17, 2022

Los de Carlo Ancelotti luciran una camiseta negra con un doble motivo: el 120 cumpleaños del Real Madrid y que la colaboración entre Yohji Yamamoto y Adidas alcanza su vigésimo aniversario. En conmemmoración de sus legados atemporales, esta campaña, el Real Madrid y la marca de ropa deportiva de vanguardia se han unido para una colección de celebración de ropa y accesorios que se estrenará este domingo en el Clásico.

Esta colaboración se dio por primera vez en la temporada 2014-2015 con la tercera equipación madridista y esta vez, la asociación se expande para una colección más amplia que canaliza una coalescenciasimbólica de dinamismo y velocidad. También se intenta fusionar la innovación deportiva con el esteticismo vanguardista. La colección está encabezada por un cuarto kit negro con detalles blancos y un kit de portero rosa.

Moller y Misa lucen las nuevas camisetas del Real Madrid | Real Madrid





Otra de las novedades que presenta la colección de juego es una línea de calentamiento compuesta por una chaqueta y un pantalón. Las dos prendas tienen un estampado reflectante. Mientras tanto, la oferta de ropa fuera del campo comprende una camiseta negra con el escudo del Real Madrid y el logotipo Y-3 en la parte posterior, así como una bufanda alargada premium y una bolsa.

Las imagenes de la campaña 'La Ceremonia' quieren transmitir una visión etérea de dos amantes que, guiados por el pasado, caminan hacia su futuro. Junto a los amantes de la campaña hay una ecléctiva congregación de observadores en la queaparecen jugadores del primer equipo masculino y femenino del Real Madrid, así como la leyenda del club, Iker Casillas. La colección estará disponible a la venta para el público desde este viernes 18 de marzo.

El Barça jugará el Clásico con la senyera

Por su parte, el FC Barcelona no jugará con la azulgrana en el Bernabéu, si no que lo hará con la tercera equipación, con los colores de la senyera, el rojo y el amarillo. Será, por lo tanto, un Clásico diferente al de las temporadas anteriores en cuanto a las equipaciones de los dos equipos que no vestirán la primera equipación.