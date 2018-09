El Real Madrid se niega "rotundamente" a jugar en EEUU

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, respondió con rotundidad en la Asamblea del club a los socios que se pronunciaron sobre la opción en la que trabaja LaLiga de llevar partidos de la competición a Estados Unidos, al afirmar que el conjunto madridista se niega "rotundamente".

"No vamos a ir a Estados Unidos. No sé a qué intereses responde, pero no son a los de clubes ni de los aficionados. Nos negamos rotundamente", aseguró.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, destacó en la parte deportiva de su discurso en la Asamblea General Ordinaria del club el éxito de una etapa histórica, pero advirtió del peligro de caer en una exigencia desproporcionada: "Debemos evitar caer en el error de una exigencia desproporcionada y no llegar a pensar que los triunfos llegan de manera fácil. Detrás de los títulos que marcan una época hay mucho esfuerzo y sacrificio", valoró.

El máximo mandatario del club madridista resaltó la dificultad que encuentra cada año para competir con proyectos multimillonarios. "Los ingresos nos permiten competir en un escenario cada vez más difícil, ante fortunas de China, Oriente Medio o Estados Unidos. Somos un club con unas instalaciones modélicas y un Santiago Bernabéu que queremos que sea el mejor estadio del mundo".

La mañana en el Palacio de Congresos comenzó con un recuerdo a los madridistas fallecidos Manuel Sanchís y el danés Henning Jensen, con el reconocimiento de los socios con ovaciones cerradas a las figuras de Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo y Luka Doncic, tras cerrar sus ciclos de blanco, y las palabras de Florentino Pérez repasando un año histórico.

Florentino Pérez expuso la 'ecuación Bernabéu' por la que sigue apostando en la que mezcla "los mejores jugadores del mundo y de España", y puso énfasis en la cantera.

"Los mejores jugadores del mundo están en el Real Madrid. Son los que han ganado cuatro Champions en cinco temporadas. Tenemos una plantilla espectacular, con el Balón de Oro del Mundial, Modric, elegido por Uefa mejor jugador de Europa, con Keylor y Ramos como los mejores en su posición en Champions. Y hago mención a Varane tras ganar el Mundial", dijo.

"Nuestro proyecto apuesta por jóvenes jugadores. Ramos, Marcelo, Varane, Asensio o Isco llegaron muy jóvenes y ahora lo hacen Odirozola o Vinicius, estrella emergente del fútbol brasileño, o Lunin, portero con futuro extraordinario. Nustra apuesta por la cantera es especial, diez jugadores del primer equipo son canteranos, como Mariano que ha vuelto a casa. Los jóvenes como piedra angular del proyecto y los mejores del mundo, como Courtois, dirigidos por Lopetegui que llega al Real Madrid tras ser seleccionador".