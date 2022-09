El Real Madrid cierra el ejercicio 21/22 con un saldo positivo de 13 millones de euros

La Junta Directiva del Real Madrid se reunió este lunes para convocar su Asamblea General Ordinaria para el 2 de octubre de 2022 y hacer públicas las cifras de su ejercicio 2021/2022 que salda con un resultado positivo de 13 millones de euros y establece su patrimonio neto hasta los 546 millones, teniendo en tesorería 425 millones con fecha de 30 de junio de 2022. Además, el club presidido por Florentino Pérez establece las pérdidas en cuanto a ingresos provocadas por la pandemia del coronavirus, desde marzo de 2020, en los 400 millones de euros.



Unas cuentas que cierran la pasada temporada, en la que el conjunto blanco destacó sus éxitos, tanto en la sección de fútbol como en baloncesto, que, a su vez provocaron “mayores gastos, en especial por las primas al personal deportivo”, según refleja en su página web. El primer equipo de fútbol del Real Madrid logró el título de Liga de Campeones, quinto título en los últimos ocho años, así como el título de LaLigaSantander y el de Supercopa de España. Por su parte, el primer equipo de baloncesto conquistó la Liga Endesa y la Supercopa de España, además de ser finalista de la Euroliga.

?? El @RealMadrid cierra el ejercicio 2021/22 con un resultado positivo de 13 millones de euros.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 12, 2022



Según el club, los Ingresos de Explotación del ejercicio 2021/22 han alcanzado la cifra de 722 millones de euros, lo que representa un aumento de 69 millones de euros (10%) respecto al ejercicio anterior, al ir remitiendo paulatinamente los efectos económicos derivados de la pandemia. No obstante, dichos efectos aún persisten y por ello la cifra de ingresos de este ejercicio 2021/22 es aún inferior a la que se alcanzó hace cuatro años en 2017/18 y es -100 millones de euros inferior respecto al presupuesto 2019/20 anterior a la pandemia.



El Real Madrid incide en que sus ingresos continúan “siendo afectados de manera significativa por los efectos derivados de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19” y por la limitación de ingresos debidos a las obras de remodelación del estadio, por lo que apunta que la gestión del club “continúa centrada en la contención de gastos y en las actuaciones de mejora de gestión y de desarrollo del negocio en todos los ámbitos, destacando en este sentido la plusvalía realizada en el ejercicio por el acuerdo con Sixth Street/Legends”. Con esto, obtuvieron en el ejercicio 2021/22 un EBITDA - indicador financiero del beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros- de 203 millones de euros (180 millones de euros en 2020/21 y 177 millones de euros en 2019/20).



A partir de esto, el Real Madrid obtiene un beneficio de 13 millones de euros tras deducir el gasto en amortizaciones, el resultado financiero y el gasto por impuesto de sociedades y le permite mantenerse en beneficios en los tres ejercicios afectados por la pandemia.



“Como consecuencia de los beneficios obtenidos, el Club ha ido incrementando año a año el valor de su patrimonio neto hasta alcanzar al 30 de junio de 2022 un valor de 546 millones de euros. Además ha incrementado en 14 millones de euros el valor del patrimonio neto con respecto a la situación a junio de 2019 antes de la pandemia”, apunta el club en su página web.



Por su parte, el saldo de tesorería a 30 de junio de 2022, excluido el proyecto de remodelación del estadio, es de 425 millones de euros; además de contar con pólizas de crédito sin disponer por importe de 354 millones de euros. Esto, según el Real Madrid, les “refuerza aún más su posición de liquidez para afrontar con holgura todos los compromisos de pago previstos”.



“La Deuda Neta del Club, excluido el proyecto de remodelación del estadio, se ha situado en un valor de -263 millones de euros a 30 de junio de 2022. Este importe representa, en realidad, no una deuda sino una posición de liquidez neta, al ser mayor la suma de la tesorería y de los deudores por traspasos que los saldos acreedores por inversiones, deuda bancaria y anticipos”.“La Deuda Neta a 30 de junio de 2021, excluido el proyecto de remodelación del estadio, era un valor de 46 millones de euros, lo que significa que durante el ejercicio 2021/22 el Club ha reducido su deuda neta en -310 millones de euros”, apunta el club en su web.



Además, establece que su “ratio Deuda/EBITDA se sitúa en un valor de 0, dado que el Club no tiene deuda sino una posición de liquidez neta. Es decir, a pesar de los efectos de la pandemia, el Club tiene un nivel de la ratio Deuda/Ebitda que representa máxima calidad crediticia para las entidades financieras”.



Tras apuntar que la contribución del Real Madrid a ingresos Fiscales y Seguridad Social en el ejercicio 2021/22 ha ascendido a 351,2 millones de euros, el club pondera los avances en la remodelación del estadio Santiago Bernabéu que marchan “según el plan previsto”.



El importe de la inversión contabilizada en el ejercicio 2021/22 ha sido de 259 millones de euros, incluyendo los costes financieros capitalizados durante el período de construcción. De este modo, la inversión acumulada hasta el 30 de junio de 2022 asciende a 538 millones de euros.



En cuanto al préstamo, durante este ejercicio se han realizado la tercera disposición (200 millones de euros en julio de 2021) y la cuarta disposición (225 millones de euros en mayo de 2022), con lo que el préstamo está totalmente dispuesto a 30 de junio de 2022 en su cuantía de 800 millones de euros.



Por último, el Real Madrid establece para la próxima temporada unos 769,6 millones de euros de ingresos, antes de enajenación de inmovilizado, junto a un beneficio antes de impuestos de 5 M€.



Eso sí, estos ingresos, aunque supongan un aumento del 7% respecto al ejercicio anterior, todavía se sitúan un 6% por debajo de los datos de la temporada anterior a la pandemia del coronavirus debido a la crisis económica derivada por esta y a “las dificultades económicas que está provocando el conflicto bélico en Ucrania”.