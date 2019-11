Rakitic: "Me han quitado la pelota, me siento triste"

El futbolista del Barcelona Ivan Rakitic lucha por volver a recuperar sus mejores sensaciones sobre el campo. En una entrevista concedida a Universo Valdano, de la que Movistar ha publicado este martes un avance, el centrocampista croata se expresa con total sinceridad con respecto a su situación actual: "Como puede disfrutar uno jugando al fútbol. Es, como digo yo, como si a mi hija pequeña se le quita un juguete. Se sentiría triste. Pues yo me siento igual, me han quitado la pelota, me siento triste", confesó.

Prosiguió hablando de sus sentimientos: "A mí, me gusta entrenar mis sentimientos. Cuando tengo que llorar, pues lloro. Y cuando hay que celebrar, el primero adelante".

"Es como si a mi hija pequeña le quitan un juguete: se sentiría triste. Pues me siento igual"

En la presente temporada, Rakitic no ha podido jugar un solo partido completo: se ha quedado en cinco ocasiones los 90 minutos en el banquillo. Ha participado en 7 partidos de LaLiga Santander y 3 de la Champions League, en los que tan sólo ha podido sumar una asistencia. El internacional con Croacia sigue entrando en las convocatorias de su seleccionador, pero no goza de tanto protagonismo en los planes de su entrenador Ernesto Valverde.

"Entiendo y respeto las decisiones del entrenandor de un club. He dado muchísimo en los cinco años y pico que llevo aquí. Lo que quiero es poder seguir disfrutando, y eso es lo más importante para mí", afirmó un Rakitic que cumplirá 32 años en marzo y aseguró sentirse con esa edad "en mi mejor momento".

"¿Cómo se siente mi hija cuando le quitan un juguete? Triste. Yo me siento igual. Me han quitado la pelota, me siento triste".



Rakitic, el jueves 14 en #UniversoValdano pic.twitter.com/E8iQVqd0O1 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) November 12, 2019

La entrevista se emite íntegra este jueves 14 de noviembre.