Rakitic: "Barcelona es el mejor lugar del mundo, pero quiero jugar, no sólo pasear y disfrutar del mar"

Ivan Rakitic quiere jugar tener más minutos en el Barcelona. El centrocampista manda un mensaje claro desde la concentración de la Selección de Croacia. En rueda de prensa, este miércoles Rakitic ha sido contundente: "Quiero jugar con frecuencia en el Barcelona y no sólo formar parte de la plantilla. Haré todo lo posible para cambiar mi situación en los próximos partidos. Tengo dos años de contrato, no hay mejor lugar para estar que Barcelona. Es el mejor club del mundo, pero quiero jugar, y no sólo pasear y disfrutar del mar".

De los diez partidos oficiales que ha disputado el Barça hasta la fecha, ha participado en seis, y sólo ha sido titular en uno de ellos: en el Granada - Barça, de la 5ª jornada de LaLiga Santander. Ha jugado 186 minutos, una media de 31 minutos por partido.

Durante el pasado verano, sonó su nombre entre las posibles bajas en la plantilla, incluso se habló de la posibilidad de irse a la Juventus de Turín tras recibir una llamada de Cristiano Ronado.

Aprovechó también para reafirmar su compromiso con la selección croata: "Para mí, fue doloroso leer y escuchar que no quería jugar con la Selección. Fue muy doloroso porque esas cosas no son ciertas. Nadie tiene un deseo mayor ni siente más amor por Croacia que yo. Mi corazón late con Croacia".

Croacia prepara los encuentros ante Hungría y Gales, correspondientes a la Fase de Clasificación de la Eurocopa.