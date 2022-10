Quique Setién, en El Partidazo de COPE: "En el Barça, en algún momento pensé en irme como Camacho, pero pasó"

El Partidazo de COPE charló este jueves con Quique Setién. Era el primer partido del entrenador cántabro al mando del Villarreal tras su salida del Barcelona, hace un par de años aproximadamente.

Precisamente, Setién recordó que su salida del club azulgrana "no me gustó, pero tampoco me dejó traumatizado. Tampoco me llevé ningún desengaño", y reconoció que "algunos jugadores del Barcelona me han felicitado, dándome la enhorabuena", cuando fue nombrado técnico del Villarreal.

Setién no esconde que su relación con Leo Messi no fue la mejor, e insistió con Juanma Castaño en no hablar del futbolista argentino: "De Messi no quiero hablar. Me quedo con que viví 14 años deseando verle jugar. Todo lo demás, no importa, tampoco lo que la gente puede opinar y pensar", como consecuencia de los silencios a ese respecto.





La aparición de la duda

Setién guarda la espina de haber podido cambiar más cosas en el Barcelona cuando llegó: "Llegas a un sitio nuevo que funciona bien y es absurdo tratar de cambiar muchas cosas. Sabes que incluso los que han estado antes tampoco han cambiado nada, se han adaptado y han ido ganando. A mí me hubiera gustado cambiar algunas cosas y es complicado".

Y al renunciar a ser uno mismo, le entró la duda de si marcharse, aunque pronto recondujo su camino y optó por seguir en el Barcelona: "Si ves que hay cosas no puedes cambiar, es verdad que tendrías que marcharte, pero es una oportunidad que tienes en la vida de entrenar al equipo que has soñado. Y llegar por una puerta y marhcarte por otra al mes como hizo Camacho... Hubo algún momento en que lo pensé, pero estos momentos se superan enseguida. Te queda ese resquemor pero sin más. Es una experiencia que pasó y de la que me voy a alimentar. Espero poder corregir las cosas que no he hecho bien las cosas que me quedan", deseó.

Aún no ha cobrado todo lo que le debe el Barcelona, pero el equipo "está cumpliendo religiosamente. Les di tres años para pagarme y lo están haciendo".

En todo este tiempo, Setién ha estado tentado "con un par de equipos de Estados Unidos, me hubiera gustado ir allí" y con "un par de ofertas de dos equipos de por aquí pero eran equipos que estaban bien entrenados".

Al final apareció la llamada del presidente Roig y esta semana firmó el contrato que le vincula con el Villarreal hasta 2024: "Tengo cláusula de rescisión. Les dije: 'poned la cantidad que queráis'."