Quico Catalán: "No descarto nada si la decisión del juez nos resulta contraria"

El presidente del Levante, Quico Catalán, aseguró este viernes que en el caso de que se decida judicialmente que no haya partidos de Liga en lunes y viernes, tal y como propone la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), no descarta ninguna medida por parte de los clubes por el perjuicio económico "grandísimo" que sufrirían.

"Si la resolución del juez es contraria, deberemos analizar la situación sin descartar nada y en función de ello, adoptar decisiones", señaló en la rueda de presentación de Óscar Duarte.

"Lo que está claro es que supondría un daño muy grande y los clubes no podemos permitir una situación que generaría consecuencias muy negativas", agregó.

El presidente del Levante se mostró contundente a la hora de defender la postura de LaLiga para programar partidos en lunes y viernes.

"Esta posibilidad es un ataque frontal a los clubes porque tenemos unos compromisos firmados que no podemos romper y afectaría a nuestra salud financiera, algo que no nos podemos permitir", dijo Catalán.

"No podemos cuantificar el perjuicio, pero sería desmesurado. No queremos jugar por capricho los lunes y viernes. No jugar supone que se van a solapar dos partidos en sábado y domingo y eso significa que hay cuatro partidos, lo que repercute en ocho clubes cuyos encuentros no se van a poder ver de forma exclusiva", agregó.

Catalán señaló que debe "defender y poner en valor el mayor activo" que tiene el Levante y añadió que ese es el caso de la gran mayoría de clubes, "todos menos dos o tres", añadió.

"Debemos decir que es un grave error y que desde nuestra propia casa nos está haciendo daño porque el Levante es de LaLiga y de la Federación. No queremos montar un lío, pero el ataque frontal a nuestra salud financiera es evidente", declaró.

Catalán se defendió de aquellos que le acusan de no estar del lado de sus aficionados y recordó la política de renovación de abonos del Levante desde hace varios años.

"El Levante ha demostrado que apuesta por su nuestra gente. Somos el club que menos ingresa por venta de entradas y por abonados. Era una forma atractiva de regenerar e incrementar la masa social porque ya recibíamos dinero de los derechos de televisión", dijo.