"Yo quería que Neymar fuera al Real Madrid, pero todo cambió después de una conversación con Messi"

El empresario Wagner Ribeiro, que fue representante de Neymar Jr hasta que fichó para el FC Barcelona en 2013, ha contado este miércoles que una conversación del jugador con Leo Messi fue "fundamental" para que el brasileño decidiera incorporarse al Barça

El agente lo ha dicho al declarar como testigo en la Audiencia de Barcelona, que desde el pasado lunes juzga el 'caso Neymar 2', en el que el delantero se enfrenta a una petición de condena de cinco años de cárcel por presunta estafa y corrupción en su traspaso del Santos FC al FC Barcelona.

Respecto a las propuestas que recibió el brasileño para fichar para otros clubes, ha explicado que el Real Madrid estaba "encantado con Neymar e hizo muchas propuestas, yo quería que fuera al Real Madrid" que fueron escalando en cuantía económica, pero que el Barça siempre las igualaba.

Al preguntársele qué hizo que el conjunto madridista desistiera de presentar más contraofertas, ha detallado que Neymar "tuvo una conversación con Leo Messi que fue fundamental para que fuera a Barcelona".

Ribeiro ha asegurado que, antes del fichaje para el club blaugrana, "el proyecto para Neymar era que se quedara en el Santos durante muchos años, para que el Santos ganara más afición y más dinero y se convirtiera en un jugador como Pelé".





ARMENIO RODRIGUES

Después de Ribeiro ha declarado en el juicio el entonces responsable de márketing del Santos, Armenio Rodrigues, que ha contado que él no cobraba de la empresa familiar N&N que representaba a Neymar sino directamente de los 'sponsors'.

Las acusaciones le han preguntado por qué cuando Neymar renovó para el Santos FC en 2011 se acortó su permanencia de 2015 a 2014, a lo que ha contestado que él no participó en el contrato. "Creo, porque no he participado, que la reducción ha sido una condición para que él permaneciera en el club", ha apuntado sobre el contrato que aumentó la retribución del jugador y redujo el tiempo que le quedaba para obtener la condición de 'agente libre'.