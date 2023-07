El presidente de Las Palmas amenaza a un periodista: "Si te veo de frente te escacho la cabeza"

"Tú eres un hijo de puta y me cago en tu puta madre" son algunas de las frases que Miguel Ángel Ramírez, presidente de Las Palmas, le dijo a Pablo Checa, periodista de AS, en una conversación telefónica. El redactor fue vetado por el club para asistir a las ruedas de prensa, y por ello llamó al presidente para pedirle explicaciones. Dicha conversación giró en torno a la condena por malos tratos del juvenil del equipo, Joel Domínguez.

Un tema sensible que desesperó a Miguel Ángel, que perdió los papeles: "Me voy a cagar en tu puta madre. Si te veo de frente te escacho la cabeza. Tú eres un hijo de puta y me cago en tu puta madre. Te lo digo a la cara. Como te vea en el estadio o en Barranco Seco te escacho la cabeza, ¿OK? Cuando te vea te voy a dar. Tu madre es una puta. Porque me sale de los huevos, porque a las mariconas como tú, les digo lo que te estoy diciendo: ¡Me cago en tu puta madre! Vete a tomar por culo, contigo no hablo más, subnormal".

El periodista grabó toda la conversación y fue documentando el veto que sufrió por parte del club canario hasta en tres ocasiones. Este mismo viernes, había convocada una rueda de prensa del presidente para explicar el crecimiento de la marca UD Las Palmas.

Horas más tarde de salir a la luz el incidente, Ramírez pidió disculpas en un medio de comunicación: "Me quedé muy a gusto cuando lo dije, pero un presidente no debe hablar de esta manera. Sabía que me estaba grabando, pero no me preocupaba. Pido que respetes mi verdad como yo respeto la tuya (al periodista). Si Pablo me ha aceptado las disculpas, para mí, Pablo deja de estar vetado en la UD Las Palmas", sentenció.