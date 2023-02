El presidente del Sevilla reitera la importancia de llegar "hasta el final" en el 'Caso Negreira'

El presidente del Sevilla, José Castro, reiteró este miércoles la necesidad de que se llegue "hasta el final" en las investigaciones del polémico 'Caso Negreira' porque "el fútbol español está en entredicho", mientras que, por otro lado, celebró la mejora de un equipo que debe certificar su pase a los octavos de final de la Europa League 2022-2023.

"Fuimos los primeros que nos quejamos y que exigimos una investigación hasta el final. No solo por el Sevilla, sino porque el fútbol español está en entredicho por esto. Después, todos los demás clubes, han exigido que se llegue hasta el final porque el fútbol español no puede permitir que esto ocurra", advirtió Castro en declaraciones a los medios de comunicación en Eindhoven (Países Bajos) y recogidas por la web del club.

El dirigente subrayó que "no hay ningún tipo de populismo" en estas acciones porque consideran que lo que está sucediendo "es algo muy grave". "No debe pasar que un directivo en ejercicio reciba dinero de ningún club, no podemos permitir que esto ocurra, sea quien sea. En el fútbol nos jugamos todos mucho y hay una afición a la que se le debe un respeto, hay que llegar hasta el final en un tema tan grave", remarcó.