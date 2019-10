El presidente del Cartagena pide en COPE no pitar al Barça: "Sería estúpido, vienen por solidaridad"

El Cartagena ha anunciado este lunes que el Barça jugará un amistoso el 13 de noviembre en Cartagonova, en beneficio por los afectados por las inundaciones en la zona. Por eso, su presidente Paco Belmonte ha pedido que quienes acudan al estadio, respeten al club azulgrana y respeten.

Y lo ha hecho por que el día ha venido convulso. El Barça se ha pronunciado sobre la sentencia del Tribunal Supremo que condena a los líderes independentistas: "Ha venido todo un poco, por los acontecimientos de hoy, y mis declaraciones venían porque quizás puede haber gente que ese día que vaya a pitar al Barça", dijo Paco Belmonte en El Partidazo de COPE.

"A nosotros nos paraeceria una tontería, ya que el Barça se ha prestado a venir desde el primer día. Si lo queremos ver con ojos distintos, con solidaridad… Nos parecería una estupidez mezclar política y deporte por una cuestión de solidaridad", explicó.

Belmonte remarcó que el Barça "viene a coste cero con el compromiso de que los internacionales que no vayan con sus selecciones vengan a jugar. Accedieron al cien por cien, poniendo al club a nuestro cargo para que se recaude lo máximo posible. No queremos encontrarnos situaciones incómodas, queremos que sea una fiesta, un éxito, que no se hable de otras cosas", pidió.

El FC Cartagena ha abierto igualmente una Fila Cero para quienes deseen colaborar con los afectados por las recientes inundaciones del temporal DANA: ES47 21002311 2102 00369639.