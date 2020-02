Braithwaite: "La fe mueve montañas y aquí estoy"

El nuevo jugador del FC Barcelona, el danés Martin Braithwaite, ha reconocido que igual que miró partidos del CD Leganés antes de fichar por el equipo 'pepinero', ha estudiado a sus ya compañeros en el Barça para saber estar "en el sitio que toca" y en el momento adecuado desde su debut, tanto para finalizar jugadas como para dar asistencias.

"Me apetece mucho jugar aquí, el Barça juega el mejor fútbol del mundo. Claro que les he estudiado, sus pases, cómo centran, cómo llegan al área, lo seguiré haciendo estos días para que cuando llegue el momento del partido esté en el momento que toca en el sitio que toca", se sinceró en su presentación.



