Preocupación en el Barcelona por si no pudieran inscribir a Koundé para el partido frente a la Real Sociedad

El Barcelona ahora mismo está seriamente preocupado por si no puede inscribir a Jules Koundé para el partido frente a la Real Sociedad, correspondiente a la 2ª jornada de LaLiga Santander. Koundé fue el último fichaje en realizarse este verano, se compró al Sevilla por 50 millones de euros y por una cuestión de fair-play financiero, LaLiga no permitió su inscripción antes de la primera jornada en el partido frente al Rayo Vallecano.

Los dos principales problemas que afronta el Barcelona para poder inscribir al central en LaLiga son dos, tal como informó este martes Pedro Morata en El Partidazo de COPE.

Mateu Alemany se reúne con el agente de Foyth, pero Dest no quiere marcharse Auba, uno de los más aclamados este martes en la puerta de la Ciudad Deportiva. 16 ago 2022 - 18:55

El primero es que los futbolistas a los que el Barcelona tenía previsto dar salida se van. En el club azulgrana no entienden cómo Memphis Depay no quiere irse de la Juventus, lo que dejaría un ingreso de 12 a 14 millones de euros.

Braithwaite tampoco quiere irse, pese a tener el interés de un club como el Getafe. Además, dan por perdida la opción de que se marche Frenkie De Jong, que dejaría un ingreso importante, y que es de donde el Barça tenía previsto recabar fondos para financiar la inscripción de Koundé.

Y el segundo problema importante viene por el sistema por el que Jordi Alba, Sergio Busquets y Gerard Piqué se rebajarían el sueldo. El Barcelona ha planteado la opción de un aplazamiento de sueldo, no de una rebaja como tal. Y LaLiga le ha dicho al club que los futbolistas deberían tener una baja efectiva -no un aplazamiento- para que quede liberado ese dinero. Piqué ya le habría hecho saber al club que la fórmula de la rebaja no le sirve.

En cualquier caso, el Barcelona necesitaría liberar una cantidad entre 20 y 22 millones de euros para inscribir a Koundé, y por eso preocupa que puedan no tener preparada alguna fórmula para que Koundé quedase inscrito antes del próximo domingo en que el equipo visita el Reale Arena.

El Betis y el Almería, en serias dificultades

La situación del Betis es mucho más complicada. Como puntualizó Isaac Fouto en El Partidazo de COPE, hay serios problemas para poder inscribir a los fichajes y a los renovados de este verano.

En el Betis hubo un traspaso fallido: estuvo a punto de salir Álex Moreno, que terminó quedándose. Vender a un jugador como Fekir no sería una opción contemplada con buenos ojos. Todo pasa por activar una palanca de derechos de televisión, que tampoco tiene porque son propiedad del fondo CVC. El Betis es uno de los clubes más afectados por el 'ticketing' durante la pandemia.

El Almería es el otro equipo que está sobrepasado en el fair-play financiero. El equipo tenía varias opciones de compra que se ha visto obligado a ejecutar, lo que le ha subido la masa salarial. Sadiq tuvo una oferta del Villarreal por 24 millones de euros. El Getafe también tiene interés en el futbolista, pero el Almería no lo vende por menos de 30 millones de euros.