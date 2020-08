La prensa española pone las notas de final de temporada al Real Madrid en El Partidazo de COPE

El Partidazo de COPE convocó este lunes al 'equipo titular' de la prensa española encargada de seguir el día a día del Real Madrid. Finalizada la temporada 2019-2020 con el título de LaLiga y el de la Supercopa, era momento de poner las notas.

Ricardo Sierra - MOVISTAR

Nota para el Real Madrid: 7,5

Los tres mejores: Courtois, Benzema y Ramos

Nota para Hazard: 4

¿Qué hacer con Bale? Venderlo, por el dinero que haga falta. Y si hay que regalarlo, regalarlo, para ahorrarse la ficha.

¿Fichajes?: Sí, sobre todo un delantero. Haaland o Lewandowski

¿Qué cedidos recuperarías? Odegaard, siempre que Zidane le diera 40 partidos.

Sergio Quirante - GOL

Nota para el Real Madrid: 6,5

Los tres mejores: Courtois, Ramos y Benzema

Nota para Hazard: 2. No empezó bien, y con las lesiones...

¿Qué hacer con Bale? Venderlo, sin dudas.

¿Fichajes? En un mundo idílico, a Mbappé. Comparto Haaland. Y un recambio para Casemiro.

¿Qué cedidos recuperarías? Odegaard, aire fresco en el centro del campo. Y Reguilón.

Álvaro Montero - MEDIASET

Nota para el Real Madrid: 7

Los tres mejores: Benzema, Ramos y Courtois

Nota para Hazard: 5. Debería subir nota en septiembre.

¿Qué hacer con Bale? Lo vendo por 0 euros, lo habría vendido el año pasado.

¿Fichajes? Sí. Un lateral derecho si no se queda Odriozola.

¿Qué cedidos recuperarías? Me gustan Reguilón, Ceballos y Odegaard

Roberto Morales - EFE

Nota para el Real Madrid: 7

Los tres mejores: Benzema, Ramos y Courtois

Nota para Hazard: 2, nunca ha estado a su nivel

¿Qué hacer con Bale? Que se vaya gratis. Está más que amortizado.

¿Fichajes? Falta un lateral derecho, traería alguien como Poga para el centro del campo. Mbappé es imposible.

¿Qué cedidos recuperarías? Reguilon y Odegaard

Ramon Chamorro - EP

Nota para el Real Madrid: 7,5

Los tres mejores: Ramos, Courtois y Benzema

Nota para Hazard: 5

¿Qué hacer con Bale? Habría que venderlo, hacerlo por más de 30 millones sería un éxito

¿Fichajes? Falta un sustituto para Casemiro: quizás Camavinga o Marc Roca

¿Qué cedidos recuperarías? Recuperaría a Reguilon y Ceballos

Pablo Polo - MARCA

Nota para el Real Madrid: 7,5

Los tres mejores: Benzema, Ramos y Courtois

Nota para Hazard: 4. Le hemos visto cosas, pero con las lesiones no se le puede evaluar

¿Qué hacer con Bale? Está amortizado. Si no dan nada, no tienes esa ficha

¿Fichajes? Un central, un lateral derecho y un delantero, aunque a Jovic le daría un voto de confianza.

¿Qué cedidos recuperarías? Odegaard, por meter pulmón y músculo.

Marco Ruiz - AS

Nota para el Real Madrid: 7

Los tres mejores: Benzema, Ramos y Casemiro

Nota para Hazard: 3, por insistir

¿Qué hacer con Bale? Creo que pagaría parte de su ficha de las dos temporada para intentar que se fuera.

¿Fichajes? Centro del campo, Camavinga. Arriba optaría por que siguiera Jovic.

¿Qué cedidos recuperarías? Odegaard y Reguilón

Tomás González - ABC

Nota para el Real Madrid: 8

Los tres mejores: Ramos, Casemiro y Benzema

Nota para Hazard: 3, por las lesiones. Y no es profesional que un jugador pueda ponerse en 80 kilos de peso en verano.

¿Qué hacer con Bale? A Bale lo doy gratis. Cuesta mucho dinero al año.

¿Fichajes? Un central como Koulibaly. Un centrocampista como Camavinga y un delantero veterano como Lukaku o Lewandowski.

¿Qué cedidos recuperarías? Odegaard, Ceballos y Reguilon, para darlos partidos

David Álvarez - EL PAÍS

Nota para el Real Madrid: 7,5

Los tres mejores: Courtois, Benzema y Ramos

Nota para Hazard: 4, a todos nmos ha decepcionado.

¿Qué hacer con Bale? Su época ha terminado en el Madrid. Si se le puede sacar dinero, mejor.

¿Fichajes? Un delantero porque necesita gol y quizás, un lateral derecho.

¿Qué cedidos recuperarías? Odegaard.

Jaime Rodríguez - EL MUNDO

Nota para el Real Madrid: 8

Los tres mejores: Benzema, Ramos y Modric

Nota para Hazard: Sin calificar

¿Qué hacer con Bale? Hay que quitárselo de en medio. Lleva tres años desaparecido.

¿Fichajes? Alguien para el centro del campo, con jugadores que ahora me parecen incomprables. Quizás Mbappé y un central.

¿Qué cedidos recuperarías? Kubo

José Aguado – LA RAZÓN

Nota para el Real Madrid: 7,5

Los tres mejores: Benzema, Ramos y Courtois

Nota para Hazard: 4, con esperanza de que mejore

¿Qué hacer con Bale? Ha dado mucho y puede tener mercado, lo vendo por dinero

¿Fichajes? Alguien que haga el centro del campo más fuerte.

¿Qué cedidos recuperarías? Odegaard

Miguel Ángel Toribio - RADIO MARCA

Nota para el Real Madrid: 7

Los tres mejores: Ramos, Benzema y Courtois

Nota para Hazard: 4, voluntarioso

¿Qué hacer con Bale? Lo regalo. Te quitas uin salario y das algo de paz a Zidane

¿Fichajes? Un relevo para Casemiro y dos jugadores con vocación ofensiva. Lautaro y Rodrigo encajarían

¿Qué cedidos recuperarías? Lunin y Odriozola vuelven. Ceballos u Odegaard

Carlos Rodríguez – ONDA MADRID

Nota para el Real Madrid: 7,5

Los tres mejores: Benzema, Casemiro y Ramos

Nota para Hazard: 4,5

¿Qué hacer con Bale? Bale, regalado. Si se le pudiera sacar algo, bien

¿Fichajes? Gente en el centro del campo para dar refresco a Casemiro, como Kanté. Fabián Ruiz es el futbolista más parecido a Fernando Redondo.

¿Qué cedidos recuperarías? Recuperaría a Reguilón.

Melchor Ruiz – COPE

Nota para el Real Madrid: 7,5

Los tres mejores: Benzema, Ramos y Courtois

Nota para Hazard: 4,5

¿Qué hacer con Bale? Convencerle para que deje el Real Madrid. Venderle por el precio que dé el mercado.

¿Fichajes? Reforzaría el centro del campo. Me gusta Fabián.

¿Qué cedidos recuperarías? Traería a Ceballos o Odegaard.