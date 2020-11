La plantilla del Barça ve "excesivo" que el club quiera ahorrarse 190 millones en nóminas

Empieza una nueva semana de negociaciones entre el Barcelona y los jugadores con las posturas más alejadas que nunca. Tendrán hasta el miércoles por la noche para llegar a un acuerdo, como acordaron en la prórroga del jueves 5 de noviembre.

Desde las 10 de la mañana de este martes están reunidos en el Camp Nou y lo harán en turnos de mañana y tarde. Por parte del club, participan 4 abogados laboralistas y la directora de Recursos Humanos, Gemma Biosca. La AFE sigue formando parte de la Mesa con su presidente, David Aganzo en cabeza y un abogado de la institución.

Los jugadores están defendidos por cuatro abogados entre los que se encuentra Jorge Pecourt, el letrado de Leo Messi y quien lo asesoró en su intento de salida del Barça este verano.

La postura de la plantilla del Barça sobre la rebaja salarial que

avanza @deportescope:



Ven excesivo que el club quiera ahorrarse 190M€ de sus nóminas



NO entienden que afecte a futbolistas del filial y no a secciones como el Basket



Tusquets NO tiene ese poder