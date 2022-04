Piqué se quejó a Rubiales del VAR cuatro días antes de un Clásico: "Era penalti clarísimo, estamos jodidos"

Nueva entrega este jueves en ‘El Confidencial’ de los audios intercambiados entre Luis Rubiales y Gerard Piqué. Según desvela este medio, el jugador azulgrana en diciembre de 2019, cuatro días antes de un Clásico que acabó con empate sin goles, se quejó de los árbitros y del uso del VAR a Rubiales.

La historia surge tras un partido entre la Real Sociedad y el Barcelona que acabó en tablas (2-2) y con polémica. El central aprovechó un mensaje del presidente de la RFEF para protestar porque no le habían señalado un penalti a favor en descuento de ese partido y el colegiado ni siquiera fue a revisarlo: “El VAR tendría que haber avisado al árbitro. Sobre todo si pitas el de Busquets”, escribió Piqué.

Tras el choque Rubiales mensajeó al futbolista para preguntarle cómo estaba a lo que este contestó con un "jodidos, hoy la han liado". El mandatario inquirió qué había pasado porque "no había visto lo del VAR" a lo que la respuesta del catalán fue clara: "Pues que no han consultado el VAR y era penalti clarísimo. Y los del VAR tampoco han dicho nada. Tendrían que haber avisado al árbitro". En la jugada, el árbitro estimó que se había producido un forcejeo mutuo entre Piqué y el defensa de la Real Sociedad.

Luis Rubiales salió al paso, como se escucha en el audio, y asegura que no había visto la jugada: "¿Sabes lo que pasa, Geri? Que o es clamoroso o... yo no lo he visto. Palabra de honor que yo no lo he visto. Estoy en Sevilla y... bueno, que en Sevilla también hay tele, pero que no lo he visto. Sé que os han pitado uno dudoso en contra, que si es dudoso no entran ni para bien ni para mal". "Tú sabes que estando yo por medio no hay ni ganas de perjudicar ni de beneficiar a nadie", continuó.

Cuatro días después en el Clásico, disputado en el Camp Nou, Barcelona y Real Madrid empataron sin goles en un duelo con polémica arbitral ya que el conjunto blanco se quejó incluso de manera institucional después de que no se le señalaran dos penaltis sobre Varane.

La RFEF habría pagado un piso de lujo a Rubiales

Además, según desvela también El Confidencial, la RFEF habría estado pagando durante meses y de forma irregular el alquiler de la vivienda de lujo en la que Luis Rubiales residía en la Plaza España de Madrid. Andreu Camps, secretario general de la RFEF, habría admitido en un correo electrónico que el abono de esta cantidad con fondos propios podría llegar a suponer "un problema" para el organismo.

Se trataba de un piso de tres habitaciones, con una extensión de 125,68 metros cuadrados construidos, ubicado en la planta 29 de Torre de Madrid. La casa elegida por Rubiales tenía vistas panorámicas de casi toda la capital y estaba completamente equipada, con electrodomésticos, mobiliario y sistema de domótica, entre otros servicios Inicialmente, el acuerdo establecía un alquiler mínimo de seis meses, pero prorrogable hasta el 21 de enero de 2025. La renta de la vivienda de Rubiales ascendía a 3.100 euros mensuales, pero el dinero no salió de su bolsillo.