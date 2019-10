Piqué apostilla las palabras de Messi: "Messi es el capitán y tiene su discurso; no es descoordinación"

Gerard Piqué ha recibido este jueves el premio 'Hombre del año 2019' por la revista masculina 'Esquire', en la que ha aprovechado para comparecer ante los medios y apostillar la entrevista que concedió Leo Messi a RAC1, en la que, preguntado por el mensaje que Piqué lanzó a la directiva tras el partido ante el Getafe, dijo: "Yo no lo hubiera hecho, porque creo que es hacer la bola más grande en un momento que no nos convenía. Pero él es así. Lo importante es que ahora estamos todos en la misma línea".

Y finalmente, el PREMIO HOMBRE DEL AÑO 2019, por su capacidad para cambiar las reglas y generar nuevas formas de entender el deporte, la empresa y la sociedad es para... @3gerardpique #HombresEsquire © Getty Images pic.twitter.com/icPITZJtdq — Esquire España (@EsquireEs) October 10, 2019

Piqué ha añadido: "Yo elijo en todo momento lo que digo y lo que dejo de decir. Leo luego es el capitán, y él tiene su discurso, pero creo que el discurso es alienado. Nos conocemos desde los trece años, y Leo es la persona con la que mejor me llevo del vestuario, así que no es un tema de descoordinación ni mucho menos".

Por otra parte, el central del Barça ha recibido otro mensaje de Roger Federer, en forma de crítica, por la nueva Copa Davis: "Nunca he conocido a Piqué así que no sé en qué necesitamos trabajar". Gerard Piqué también ha tenido una respuesta para el tenista suizo: "Debe haber una mala comunicación entre su agente y él porque hablé con él, con el agente. Le hemos invitado formalmente. Debe de ser que entre ellos no hay mucha comunicación".