Pezzolano: "Me duele que gente que está delante de un ordenador no se cobren ese penalti porque no quieren"

El técnico del Real Valladolid, Paulo Pezzolano, ha apuntado, tras caer 2-5 ante el Atlético de Madrid, que lo más "doloroso" de la derrota ha sido "el penalti por mano que no se ha pitado -que hubiera supuesto la posibilidad de empatar a tres goles-, y que resulta totalmente inexplicable".

"Me parece increíble que gente que está delante de un ordenador, que está específicamente para estas cosas, no señale el penalti, cuando ha sido una mano clara", ha añadido el entrenador uruguayo, quien ha mostrado su indignación de manera reiterada, ya que pudo haber cambiado el devenir del encuentro.

???? Pezzolano, en rueda de prensa, sobre el penalti no pitado ante el @Atleti



?? "Me pueden decir las reglas del juego, me pueden nombrar mil cosas, pero me da dolor que la gente que está delante de un ordenador no cobren ese penalti porque no quieren" pic.twitter.com/cDH9kzj3nl — Tiempo de Juego (@tjcope) April 30, 2023

En este sentido, ha asegurado que se siente "muy orgulloso" de sus jugadores "porque han hecho un buen partido, con una primera parte tácticamente impecable, pero el Atlético de Madrid tiene jugadores de gran calidad que aprovechan el más mínimo error".

De hecho, en su opinión, el cuadro blanquivioleta "inició mejor que el rival, pero este demostró en los momentos justos la diagonal y la precisión y, a pesar de ello se mantuvo la posición en el campo, y en el segundo tiempo se entró avasallando, ante un contrario muy duro".

"Que no vean ese penalti es increíble. Si fuera en contra, lo hubieran pitado"



?? Pezzolano, sobre la mano de Saúl. #LaCasaDelFútbol#DeportePluspic.twitter.com/E2E1YmrV8b — #Vamos por Movistar Plus+ (@vamos) April 30, 2023

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Me voy disgustado porque después del 3-2 llegaba ese penalti por mano, que no se pitó. Esos detalles no me gustan. Y tengo claro que jugando así, compitiendo así, ganaremos más veces de las que perderemos y ante el Rayo iremos a por todo", ha matizado.

Según ha advertido, "el Atlético de Madrid es uno de los mejores equipos del mundo, y tiene a algunos de los mejores jugadores del mundo, y por momentos fuimos superiores, de ahí que me sienta tan orgulloso de su trabajo, porque en la segunda parte salieron con valentía y han competido hasta el final".

"Aquí hay muchas familias detrás, para sacar el club adelante, para hacer que el Valladolid esté donde se merece y se merece más respeto. Nos ha matado esa injusticia que no puede existir", ha concluido.